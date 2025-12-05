Sindicatos de mototaxistas e motoboys criticam Boulos

A Federação Nacional dos Mototaxistas e Motoboys está na bronca com Guilherme Boulos. A organização sindical se queixa que o secretário-geral da Presidência tem negociado com associações de entregadores, e não com sindicatos, a regulação trabalhista das plataformas de delivery e transporte.

Por meio de uma nota divulgada nessa sexta-feira, 5, a federação disse que o ministro tem “reiteradamente” convocado associações que não representam a categoria. A entidade prosseguiu afirmando que Boulos já havia privilegiado as associações quando era deputado federal e tratava do assunto na Câmara.

O Planalto diz que não é bem assim. Em nota à coluna, a Secretaria-Geral afirmou que não excluiu as entidades sindicais do processo de regulamentação. “Os representantes dos sindicatos serão escolhidos democraticamente pelo Fórum das Centrais”, disse o ministério.

O pano de fundo das críticas a Guilherme Boulos é a desconcentração da representação dos trabalhadores em tempos de novas relações trabalhistas. Muitas lideranças têm surgido fora dos sindicatos. É nesse cenário que o grupo formado por Lula, com Boulos e Luiz Marinho, terá de encontrar uma saída para garantir direitos a esses trabalhadores, como seguro de vida e acidentes e previdência.