Eduardo Bolsonaro exalta pré-candidatura de Flávio e fala em "união"

O anúncio do senador Flávio Bolsonaro (RJ) como pré-candidato do PL à Presidência em 2026 provocou forte reação dentro da própria família dele nesta sexta-feira (5/12). O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que havia demonstrado interesse na disputa, publicou uma longa mensagem nas redes sociais expressando apoio integral ao irmão e apresentando a candidatura como um “chamado histórico”.

Eduardo disse receber a notícia com “admiração, alegria e orgulho”, afirmando que o momento político exige coragem diante do que classificou como um “regime de exceção”. Para ele, Flávio poderia ter optado por um caminho pessoal mais confortável, mas escolheu assumir a responsabilidade do projeto político iniciado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso e impedido de concorrer após condenações no STF e no TSE.

O parlamentar apresentou a decisão do irmão como um gesto de sacrifício. “A liderança pertence àqueles que entendem que liderar é sacrificar-se”, escreveu. Segundo ele, Flávio carrega o dever de representar os eleitores que desejavam Jair Bolsonaro novamente como candidato.

A publicação reforça a narrativa da família sobre perseguição judicial e busca mobilizar a base bolsonarista num momento de definição interna. “Julgaram que nos calariam. Mas não entenderam com quem estavam lidando”, afirmou o parlamentar, ao defender que o senador representa “a esperança em meio ao medo” e “a liberdade em meio à opressão”.

Eduardo também fez um apelo público por unidade no campo conservador, defendendo que divergências sejam deixadas de lado para viabilizar o projeto eleitoral do PL. “Nenhum interesse pessoal pode se sobrepor ao destino de uma nação”, declarou, chamando aliados a uma postura de “coragem e união”.

A reação do deputado ocorre no mesmo dia em que Flávio confirmou ter sido escolhido pelo pai para representar o partido na corrida presidencial. “É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro”, disse o senador. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também oficializou a indicação.

