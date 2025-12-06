Nikolas sobre Flávio Bolsonaro como pré-candidato: 'Algo maior em jogo'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a comentar, neste sábado (6/12), a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de lançar o filho e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como seu candidato à presidência da República em 2026.

Para o parlamentar mineiro, a escolha não se limita à disputa eleitoral: representa um movimento político voltado à “pacificação nacional” e à retomada de debates como a anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro.

Bolsonaro escolheu Flávio para a próxima disputa. Alguns olham apenas a eleição… mas quem sente o Brasil sabe que há algo maior em jogo. Essa decisão carrega um pedido urgente de pacificação nacional. O país não aguenta mais viver dividido, famílias destruídas, inocentes atrás… — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 6, 2025

A primeira manifestação de Nikolas ocorreu na sexta-feira (5/12), quando o deputado publicou no X que a decisão de Bolsonaro teria um significado maior do que a sucessão presidencial. “Bolsonaro escolheu Flávio para a próxima disputa. Alguns olham apenas a eleição… Mas quem sente o Brasil sabe que há algo maior em jogo. Essa decisão carrega um pedido urgente de pacificação nacional”, escreveu.

Nikolas reforçou que o país “não aguenta mais viver dividido”, citando famílias “destruídas” e “inocentes atrás das grades”, em referência aos apoiadores bolsonaristas presos após os ataques de 8 de Janeiro. O deputado afirmou ainda esperar que a decisão “ajude a abrir caminho para a anistia” e para que “brasileiros injustamente presos voltem para casa”.

“Hoje, mais do que nunca, estamos falando em libertar quem nunca deveria ter perdido a liberdade”, completou.

Na manhã deste sábado, o parlamentar voltou ao tema, dizendo que a movimentação de Flávio será “decisiva” para a aprovação da anistia no Congresso. “Exatamente o que escrevi ontem (5/12)... A movimentação do Flávio é decisiva pra Anistia. Restam duas semanas. Trabalharemos e lutaremos por isso. Eleições são um segundo passo!”, afirmou.

A escolha de Flávio

Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para agradecer a confiança do pai e disse que assume a missão de dar continuidade ao projeto político da direita brasileira. “Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada”, escreveu.

Apesar do respaldo de Bolsonaro, a escolha não é consensual dentro do próprio campo conservador. Como revelou a CNN Brasil, a indicação de Flávio enfrenta resistência em alas da direita e até dentro da família Bolsonaro. Aliados da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) teriam rejeitado a sinalização, e a decisão também teria causado incômodo entre correligionários do PL e apoiadores antigos do ex-presidente.