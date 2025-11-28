Nikolas disse que tomou uma decisão "humilde" sobre seu futuro político

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) disse nesta sexta-feira (28/11) que tomou uma decisão "humilde" em relação ao seu futuro político nas eleições do ano que vem. Ele disse que a decisão foi comunicada a Jair Bolsonaro, que teria elogiado a escolha, na visita que o deputado fez ao ex-presidente no último dia 22, véspera de ele ser preso por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Questionado se essa decisão "humilde" significava não disputar o governo do estado, Nikolas disse que "pensou como seu inimigo" ao optar por esse caminho que, segundo ele, será anunciado brevemente.

"Eu tenho que pensar como meu inimigo. O que eu mais gostaria que o Nikolas fosse? Eu pensando como meu inimigo, talvez seria como governador, né? Eu perco meu foro, poderia no outro dia estar com o Ministério Público, com o TCU (Tribunal de Contas da União) nas minhas costas, de forma injusta", afirmou.

Ele disse não saber qual será o resultado das eleições presidenciais no ano que vem e que, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva for eleito, não teria condições de governar Minas.

"E se for o Lula? Vocês acham mesmo que eu no governo de Minas, mesmo eu querendo tocar o governo da melhor maneira possível, colocando as melhores pessoas ali pra poder tocar os cargos, você acha mesmo que o Executivo, no âmbito da Presidência, vai deixar eu tocar o estado da maneira que precisa?", questionou o deputado, dando a entender que descartou uma candidatura ao governo de Minas.

A declaração do deputado foi dada na Câmara Municipal de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde recebeu hoje o título de cidadão honorário.

Nikolas também defendeu a candidatura do deputado federal Domingos Sávio, presidente do PL mineiro, ao Senado.

"De fato, o presidente Bolsonaro deixou ali, em conversa privada comigo, e eu vi que saíram algumas matérias, notícias, de o nome mais viável ser do Domingos Sávio, do PL, para o Senado aqui em Minas Gerais”, destacou.

Nikolas também criticou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de pedir explicações a Bolsonaro sobre o fato de o deputado ter usado o aparelho durante visita ao ex-presidente. As imagens foram flagradas por um drone. O parlamentar chamou o ministro de à toa e disse que “ o nível de prioridade da nossa Suprema Corte é patético”.

Segundo ele, “hora alguma” Bolsonaro viu algo em seu celular. “Inclusive, a própria defesa do Bolsonaro esclareceu isso, porque o Moraes deu 24 horas para esclarecer o uso do meu celular. Engraçado é que esse à toa do Alexandre Moraes não pediu 24 horas para os bandidos que estão dentro das cadeias dando ordem de comando ao crime organizado aqui fora”, afirmou Nikolas.