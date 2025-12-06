Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Carlos Bolsonaro apoia Flávio e diz ser normal mercado se preocupar com nome que pode reduzir lucro

Dólar fechou em disparada de 2,33% e a Bolsa caiu 4,30% nessa sexta, após a notícia de que Bolsonaro indicou o filho Flávio para candidato à Presidência

Publicidade
Carregando...
BR
BRUNO RIBEIRO
BR
BRUNO RIBEIRO
Repórter
06/12/2025 09:35

compartilhe

SIGA
x
Os irmãos Flávio e Carlos Bolsonaro
Carlos Bolsonaro apoia candidatura do irmão Flávio à Presidência em 2026 crédito: EVARISTO SA / AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) confirmou que seu pai, Jair Bolsonaro (PL), indicou seu irmão Flávio para disputar a Presidência no ano que vem e criticou a reação negativa do mercado ao anúncio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O mercado está muito bem, quase 15% ou mais de 15% de juros. E, quando você traz algum nome que possa reduzir essa margem de lucros, é lógico que o mercado fica preocupado. O mercado está preocupado com o dinheiro, não está preocupado com o público", afirmou. 

O dólar fechou em disparada de 2,33% e a Bolsa caiu 4,30% nesta sexta-feira (5), após a notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu o filho Flávio, senador do Rio de Janeiro pelo PL, como seu candidato presidencial nas eleições de 2026. 

Carlos, que estava em São Paulo para receber uma homenagem da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) com o deputado federal Mário Frias (PL-SP), disse não ter detalhes sobre a indicação do irmão. 

"Eu só sei que meu pai decidiu e a gente vai apoiar. E é por aí, mas detalhes eu não posso dar para vocês porque, infelizmente, eu não tenho informação", disse. 

Leia Mais

"Fiquei sabendo pelo advogado do meu pai que meu pai deu essa decisão lá de Brasília", completou. 

O vereador disse que não está preocupado com reações negativas à indicação do irmão por parte dos partidos do centrão. "Não estou preocupado com o centrão, não. O que o Bolsonaro decidir está decidido", afirmou. 

Ele chamou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de amigo e disse que estarão juntos. 

"Eu tenho certeza de que o Tarcísio é um aliado nosso, é um amigo nosso, e acho que, se tiver algum problema -ou se tiver, acredito que não tenha-, todo mundo vai se alinhar para uma linha como o Tarcísio", afirmou. "Deixo um grande abraço para ele." 

O governador era cotado para receber a indicação de Bolsonaro para concorrer à Presidência, embora diga que tentará a reeleição em São Paulo. 

Antes da entrevista, durante o evento, ao fazer seu discurso de agradecimento, Frias disse que a indicação de Flávio era uma notícia "muito importante" e cobrou união da direita ao redor do senador. 

"O recado [com a indicação] é o seguinte: união, sim, desde que seja em torno de Jair Bolsonaro", disse. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Irmão do vereador, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi tratado como "exilado político que merece todo o nosso apoio" no início da cerimônia, durante discurso do deputado estadual Gil Diniz (PL). 

Pouco antes de o evento começar, cerca de 20 estudantes fizeram um protesto contra a concessão da homenagem ao vereador, gritando frases contra a anistia a Jair Bolsonaro.

Tópicos relacionados:

bolsonaro carlos-bolsonaro carlos-bolsonaro dolar economia eleicoes eleicoes-2026 flavio-bolsonaro jair-bolsonaro mercado-financeiro politica senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay