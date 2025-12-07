Michelle foi quem mais visitou Bolsonaro na PF desde a prisão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi quem mais visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal.

Preso desde o dia 22, Bolsonaro já recebeu a visita de Michelle e dos filhos. Carlos Bolsonaro (PL-RJ), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Jair Renan (PL-SC) e a caçula Laura Bolsonaro visitaram o ex-presidente.

Desde a prisão, Michelle foi quem fez mais visitas. Na quinta, a ex-primeira-dama visitou o marido pela terceira vez, acompanhada da filha Laura - que viu o pai pela primeira vez na prisão.

Com duas visitas, Flávio foi o segundo familiar que mais visitou Bolsonaro. O senador ainda não visitou o ex-presidente após a confirmação de sua candidatura à Presidência em 2026. Michelle e Flávio devem visitar o ex-presidente na próxima terça-feira.

Jair Renan e Carlos visitaram o pai uma vez cada. Carlos poderia ter ido visitar o pai pela segunda vez na quinta, mas a defesa de Bolsonaro pediu mudança na data, alegando que o vereador já possuía viagem marcada para Santa Catarina. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou o pedido.

A PF prevê que visitas a presos na unidade só podem ocorrer às terças e quintas-feiras. Os encontros são individuais, com duração de 30 minutos.

Bolsonaro cumpre pena por trama golpista

Ex-presidente foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão. A condenação foi por cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Do total, Moraes defendeu que 24 anos e 9 meses sejam cumpridos em regime de reclusão. Os demais 2 anos e seis meses em regime de detenção, além de 124 dias-multa fixados em dois salários mínimos.

Ex-presidente pode ter progressão de pena e ir para o regime semiaberto em 2033 e ter liberdade condicional apenas em 2037, segundo a Vara de Execução Penal. Já o término da pena será em 4 de novembro de 2052.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do ex-presidente, outros sete réus foram condenados por tentativa de golpe de Estado. Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto terão de cumprir penas que vão de 2 a 27 anos de prisão.