Carlos Bolsonaro volta a disparar contra ex-aliados: ‘Putinhas do sistema’

Diante da pré-candidatura do irmão à presidência, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) tem endurecido o discurso para cobrar apoio nas eleições de 2026.

Em post nesse domingo (7/12), ele apontou hipocrisia entre ex-aliados que defendiam a “união da direita”, mas ainda não se posicionaram a favor de Flávio Bolsonaro (PL), escolhido por Jair Bolsonaro (PL) para disputar pelo Palácio do Planalto.

“Os ‘isentões’ e os ‘limpinhos’, aqueles que diziam lutar pela ‘união da direita’, hoje já não querem mais união alguma. Por quê? Porque muitos se revelaram aquilo que sempre foram: putinhas do sistema”, disparou Carlos, no X (antigo Twitter).

Contudo, o parlamentar, não deixou claro para quem foi direcionada a mensagem. Ele apenas cutucou aqueles que se aliaram ao bolsonarismo por “conveniência” e previu novas revelações de hipocrisia.

“Estão mais uma vez sendo desmascarados - e ainda haverá mais revelações. O tempo mostra quem está do lado da verdade e quem apenas representava um papel conveniente”, completou.

Carlos está no centro de uma disputa interna no PL. Com o apoio do pai, ele pretende disputar uma cadeira no Senado Federal por Santa Catarina, mas enfrenta resistência de lideranças locais, já que construiu toda a carreira política no Rio de Janeiro.

Flávio pré-candidato

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com Bolsonaro inelegível, o filho '01', Flávio, foi escolhido para representar a direita bolsonarista do pleito do ano que vem, para confrontar o presidente Lula (PT), que disputará a reeleição.

O senador deu início à pré-campanha clamando por anistia aos envolvidos com a trama golpista. Apenas dois dias após se colocar como candidato, ele revelou que deixaria o pleito caso o pai, condenado a 27 anos e três meses de prisão, conquiste a liberdade e possa disputar as eleições.