Datafolha aponta preferências entre Michelle, Tarcísio e Flávio Bolsonaro

Nova pesquisa Datafolha revela um cenário de fragmentação entre eleitores de Jair Bolsonaro sobre quem deveria receber o apoio político do ex-presidente para pleitear a presidência da República. O levantamento mostra que 22% dos entrevistados defendem que Bolsonaro apoie Michelle, enquanto 20% preferem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e 8% citam o senador Flávio Bolsonaro.

Segundo o instituto, a preferência por Michelle se concentra sobretudo entre mulheres e evangélicos. Já Tarcísio, considerado um dos principais nomes competitivos do campo bolsonarista, registra melhor desempenho entre moradores do Sudeste e eleitores que avaliam positivamente sua gestão no governo paulista. Flávio, por sua vez, aparece bem atrás dos dois primeiros, apesar da visibilidade e da defesa pública que faz do pai.

A ex-primeira-dama, no entanto, não desbanca Lula. No cenário em que Michelle enfrenta o atual presidente, o petista obtém 39% dos votos, e ela, 24%. É uma vantagem mais ampla do que no levantamento anterior, realizado entre 10 e 11 de junho, quando o petista havia marcado 37%, e a ex-primeira-dama, 26%. Na disputa contra Flávio, Lula vai a 40% das intenções de voto, e o senador fica com 18%.

Em cenários de segundo turno, Lula marcaria 48% a 40% contra Michelle, 48% a 37% contra Flávio. O resultado também chega em meio a disputas recentes: Michelle criticou a aliança do partido com Ciro Gomes no Ceará e recebeu resposta imediata dos filhos do ex-presidente, evidenciando divergências que já transbordam para o eleitorado.

O Datafolha realizou as entrevistas entre quinta (4/12) e sexta-feira (5/12). A margem de erro é de dois pontos percentuais.