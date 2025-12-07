Carlos Viana recebe alta da UTI após cirurgia para remoção de tumor
Boletim médico informa que a cirurgia "transcorreu conforme o planejado, sem intercorrências"
O senador Carlos Viana deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Orizonti, em Belo Horizonte, neste domingo (7/12). Ontem, o parlamentar mineiro havia passado por um procedimento para remover um tumor no estômago.
O boletim médico informa que a cirurgia “transcorreu conforme o planejado, sem intercorrências”. Ele havia sido encaminhado à UTI para acompanhamento pós-operatório, mas foi transferido para um quarto nesta manhã.
A avaliação médica indica que Viana apresenta quadro clínico estável e já pode andar. Ele retirou a sonda e iniciou dieta líquida.
Câncer no estômago
Presidente da CPMI do INSS, ele foi diagnosticado em março com câncer na parte externa do estômago — um tumor estromal gastrointestinal (GIST) — e havia passado por quimioterapia oral.
O senador precisará de cerca de 45 dias de repouso, sem necessidade de tratamento quimioterápico ou radioterápico.
CPMI do INSS
Viana relatou que os médicos recomendaram a cirurgia há cerca de 90 dias, mas ele, “amparado por um acompanhamento médico rigoroso”, aguardou a CPMI ser paralisada para realizar o procedimento.
A comissão teve a última sessão de 2025 na quinta-feira (4/12), quando o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), teve a convocação aprovada para depor. Os trabalhos podem ser retomados a partir de 1º de fevereiro, com o fim do recesso legislativo.