CÂNCER

Carlos Viana retira tumor em cirurgia, e médicos apontam quadro estável

Presidente da CPMI do INSS permanecerá em observação no Centro de Terapia Intensiva (CTI) por até 48 horas

AM
Andrei Megre
06/12/2025 12:52 - atualizado em 06/12/2025 12:53

Carlos Viana, pré-candidato ao governo de Minas
Carlos Viana postergou cirurgia pela CPMI do INSS crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 13/6/22

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) passou por cirurgia para retirada de um tumor no estômago na manhã deste sábado (6/12). O procedimento ocorreu com êxito, e o parlamentar mineiro está estável.

Presidente da CPMI do INSS, ele foi diagnosticado em março com câncer na parte externa do estômago - um tumor estromal gastrointestinal (GIST) - e tinha passado por quimioterapia oral.

Após o procedimento, realizado no Hospital Orizonti, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, Viana permanecerá em observação no Centro de Terapia Intensiva (CTI) por até 48 horas.

O senador precisará de cerca de 45 dias de repouso, mas sem necessidade de tratamento quimioterápico ou radioterápico.

CPMI do INSS

Viana relatou que os médicos recomendaram a cirurgia há cerca de 90 dias, porém ele, “amparado por um acompanhamento médico rigoroso”, esperou a CPMI ser paralisada para realizar o procedimento.

A comissão teve a última sessão de 2025 na quinta-feira (4/12), quando o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), teve a convocação aprovada para depor. Os trabalhos podem ser retomados a partir de 1º de fevereiro, com o fim do recesso legislativo.

