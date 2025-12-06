Assine
Parlamentares na CPMI do INSS

Estado de Minas
Estado de Minas
06/12/2025 02:00

"Jogar contra jogadores especialistas em blefar é bem difícil. Na CPMI do INSS, presidida de forma exemplar pelo senador Carlos Viana, lamentavelmente com câncer, o comportamento dos parlamentares da esquerda seguem um manual adrede preparado. Apesar de terem tentado barrar a Comissão Parlamentar, a tropa de choque do PT e seus puxadinhos lá comparece para blindar os devotos do Antônio Conselheiro de Garanhuns, com a cara de pau de grandes blefadores, o que me causa urticária."

Kleber Pereira Gonçalves
Belo Horizonte

Tópicos relacionados:

cpmi cpmi-do-inss inss

