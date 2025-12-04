Assine
overlay
Início Política
CPMI do INSS

Carlos Viana anuncia diagnóstico de tumor

Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) afirma que priorizou a condução dos trabalhos da comissão, mesmo com alerta médico para cirurgia

Publicidade
Carregando...
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
JS
Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
04/12/2025 23:12

compartilhe

SIGA
x
18/09/2025 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. CPMI do INSS ouve o Advogado Neslon Willians. Presença do Presidente da CPMI Carlos Viana - Relator Alfredo Gaspar.
18/09/2025 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. CPMI do INSS ouve o Advogado Neslon Willians. Presença do Presidente da CPMI Carlos Viana - Relator Alfredo Gaspar. crédito: Ed Alves CB/DA Press

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, Carlos Viana (Podemos-MG), revelou, nesta quinta-feira (4/12), ter sido diagnosticado com um tumor na parte externa do estômago, em março deste ano.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao fim da sessão do colegiado, o senador afirmou que, mesmo com a recomendação de cirurgia imediata, feita por médicos há 90 dias, ele preferiu priorizar a condução dos trabalhos da CPMI.

Leia Mais

"A medicina me mandou parar. O dever e o compromisso me disseram: continue", ressaltou Viana, que tem feito tratamento com quimioterapia oral.

Uma cirurgia de remoção do tumor está marcada para o próximo sábado (6). "Eu entro em paz, entro fortalecido e digo ao país: se Deus permitir, eu voltarei. E voltarei ainda mais forte”, declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Carlos Viana foi eleito presidente da CPMI em agosto, com 17 votos, contra 14 do senador Omar Aziz (PSD-AM). Ele é jornalista e já atuou como âncora na TV Globo Minas, Record Minas, TV Alterosa e Rádio Itatiaia.

Tópicos relacionados:

carlos-viana cpmi cpmi-do-inss inss politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay