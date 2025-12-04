Carlos Viana anuncia diagnóstico de tumor

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, Carlos Viana (Podemos-MG), revelou, nesta quinta-feira (4/12), ter sido diagnosticado com um tumor na parte externa do estômago, em março deste ano.

Ao fim da sessão do colegiado, o senador afirmou que, mesmo com a recomendação de cirurgia imediata, feita por médicos há 90 dias, ele preferiu priorizar a condução dos trabalhos da CPMI.

"A medicina me mandou parar. O dever e o compromisso me disseram: continue", ressaltou Viana, que tem feito tratamento com quimioterapia oral.

Uma cirurgia de remoção do tumor está marcada para o próximo sábado (6). "Eu entro em paz, entro fortalecido e digo ao país: se Deus permitir, eu voltarei. E voltarei ainda mais forte”, declarou.

Carlos Viana foi eleito presidente da CPMI em agosto, com 17 votos, contra 14 do senador Omar Aziz (PSD-AM). Ele é jornalista e já atuou como âncora na TV Globo Minas, Record Minas, TV Alterosa e Rádio Itatiaia.