Alexandre de Moraes é 'herói' em lista dos 25 mais influentes do ano

O jornal britânico Financial Times incluiu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na sua lista de pessoas mais influentes de 2025, que foi publicada nesta sexta-feira (5/12).

Moraes aparece na lista ao lado de nomes como a cantora Rosalía, o ator Stephen Graham, a atriz Jane Fonda, o rapper Bad Bunny, o presidente da NVidia, Jensen Huang, o bilionário Peter Thiel, o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, o político britânico Nigel Farage, o CEO da Goldman e Sachs, David Solomon, e a escritora Margaret Atwood, entre outros.

"A lista reúne pessoas dos mundos da política, negócios, mídia, artes e esportes, cujo talento, descobertas, ideias e exemplos estão transformando o mundo em que vivemos. E convidamos as pessoas mais influentes em seus setores, além de fãs de diferentes indústrias, para escrever sobre os indicados", afirma o Financial Times.

A lista é dividida em três categorias: "criadores", "líderes" e "heróis". Moraes é listado na categoria "herói".

"Numa época em que muitos tribunais supremos capitularam ao poder dos autocratas, em que as instituições democráticas demonstraram fragilidade diante de líderes populistas e de extrema-direita, um ministro brasileiro se destaca", afirma o texto no Financial Times que é assinado pela historiadora brasileira Lilia Moritz Schwarcz.

"Em 2025, Alexandre de Moraes tornou-se um símbolo da democracia e da justiça no Brasil. Juntamente com seus colegas da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ele se recusou a apoiar a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023. Após um julgamento público e transparente, transmitido em todo o país, o ex-presidente Jair Bolsonaro e diversos oficiais de alta patente das Forças Armadas foram presos."

A historiadora destaca ainda que a "disposição de Moraes em confrontar ataques ao sistema eleitoral, desmantelar redes de desinformação e responsabilizar figuras públicas fortaleceu o entendimento coletivo no Brasil de que a Constituição não é mera formalidade".

Mas diz também que existe uma "tensão entre firmeza e excesso", com decisões cada vez mais centralizadas e uso de "instrumentos legais excepcionais".

"Em democracias, o poder deve sempre estar sujeito a contrapesos, mesmo quando exercido em nome da proteção. Manter-se atento aos riscos inerentes ao exercício de poderes tão amplos faz parte da prática democrática que Moraes ajudou a salvaguardar", afirma o texto.

Schwarcz escreve no Financial Times que "a luta pela democracia continua".

"No Brasil, pelo menos, este ano mostrou como instituições robustas podem resistir ao populismo autoritário que aflige uma era que se autodenomina moderna, mas que carrega em si todas as formas de barbárie", conclui.

A lista do Financial Times foi elaborada por repórteres, colunistas e editores do jornal.

"O que é influência? Ao contrário do desempenho financeiro ou das mudanças políticas, a influência pode ser algo difícil de se medir", diz o jornal.

"Para o bem ou para o mal (e deixamos para vocês, leitores, decidirem), essas 25 pessoas estão moldando a maneira como vivemos hoje."

As 25 pessoas mais influentes do ano, segundo o Financial Times, são:

Criadores:

Cynthia Erivo

Jonathan Anderson

Ryan Coogler

Helen Garner

Rosalía

Stephen Graham

Bad Bunny

Líderes:

Jensen Huang

Susie Wiles

Safra Catz

Blaise Metreweli

Stella Li

Peter Thiel

Zohran Mamdani

Nigel Farage

Margarita Simonyan

David Solomon

Michele Kang

Heróis