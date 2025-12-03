Limites para impeachment de ministros do STF frustra ação bolsonarista contra Moraes
Decisão de Gilmar Mendes estipula que só a PGR pode pedir cassação de membros da corte e desmonta movimento de parlamentares aliados de Bolsonaro contra relator dos processos do golpe. Decisão ainda vai a julgamento no plenário virtual dia 12
compartilheSIGA
A decisão do ministro do STF Gilmar Mendes de limitar as regras para quem pode pedir o impeachment de membros da corte desmonta a estratégia de parlamentares aliados de Jair Bolsonaro de tentar derrubar Alexandre de Moraes, relator dos processos do golpe de Estado, mas ainda precisa ser aprovada pela maioria em plenário.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O decano – mais antigo membro – usou o poder constitucional do Supremo Tribunal Federal para declarar nesta quarta-feira, 3, que só a PGR (Procuradoria Geral da República) tem o poder de solicitar a abertura de um processo de cassação de um magistrado da corte. A ordem ainda vai a julgamento no plenário virtual do Supremo, entre os dias 12 e 19 próximos, e será referendada ou rejeitada pelos ministros.
Gilmar determina a alteração de pontos da Lei do Impeachment que autorizam cidadãos comuns a pedir a abertura de processos de cassação via Senado. O ministro suspendeu ainda os itens de quantidade mínima necessária de parlamentares para a abertura da ação e do afastamento temporário do ministro denunciado. Atualmente “qualquer cidadão” pode levar o pedido ao Senado, que abre o processo com aprovação de 41 votos. Pelo entendimento de Gilmar, são necessários dois terços dos 81 senadores.
A decisão, ainda provisória, considerou inconstitucionais esses trechos da lei e foi uma reação à estratégia de aliados de Bolsonaro de buscar o impeachment de Moraes para frear os processos da trama golpista e buscar reverter a condenação. O decano cita a “crescente ameaça” ao Supremo e seus membros motivada por interesses político-partidários.
Segundo Gilmar, o “movimento” gera “desgaste da confiança popular” no Judiciário e “configura mecanismo de intimidação, com o objetivo último de subordinar o Judiciário aos interesses dos demais Poderes”, registra a decisão. A medida desta quarta faz parte de uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) aberta a pedido do partido Solidariedade e da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros).