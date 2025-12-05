Flávio Bolsonaro diz que seu pai o escolheu como seu sucessor político

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta sexta-feira (5) que seu pai o escolheu como seu sucessor político, faltando menos de um ano para as eleições.

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", escreveu Flávio Bolsonaro na rede social X.

"Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão", acrescentou.

Líder da direita e da extrema direita, o ex-presidente Bolsonaro começou a cumprir pena de reclusão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília no fim de novembro, após ser condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Desde agosto, ele estava em prisão preventiva domiciliar.

Flávio Bolsonaro reagiu dessa maneira a informações da imprensa que indicavam que seu pai o havia escolhido para substitui-lo como candidato presidencial. O senador de 44 anos é um fiel escudeiro do ex-presidente, especialmente enquanto transcorria o julgamento.

As próximas eleições estão programadas para outubro de 2026, em meio à forte polarização política após a condenação de Bolsonaro por liderar uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.

Lula, de 80 anos, anunciou em outubro em Jacarta, na Indonésia, sua intenção de concorrer à reeleição, mas depois voltou a mencionar isso como uma possibilidade.

Com o ex-presidente Bolsonaro fora da corrida eleitoral, a direita cogitou outros nomes para a candidatura, entre eles o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Até agora, Tarcísio tem insistido em que não tem intenção de concorrer à presidência de 2026.

Outro filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também chegou a ter seu nome cogitado. Atualmente, ele está radicado nos Estados Unidos, apesar de exercer o cargo de deputado federal no Brasil, onde tentou levar adiante uma campanha em favor de seu pai perante o governo de Donald Trump durante o julgamento.

Flávio é conhecido por ter um perfil mais moderado e com talento de articulador político.

Bolsonaro, de 70 anos, sofre com problemas de saúde derivados da facada que sofreu durante um comício em 2018. Após diversas operações, ele tem relatado mal-estares frequentes, especialmente crises de soluço e vômito.

Por causa de seu estado de saúde, que demanda "acompanhamento médico intenso", sua defesa pediu ao Supremo Tribunal Federal a concessão de "prisão domiciliar humanitária".

