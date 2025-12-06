Diagnóstico do senador Carlos Viana liga alerta para câncer de estômago

O recente anúncio de que o senador Carlos Viana (Podemos-MG) foi diagnosticado com câncer no estômago reacende o alerta sobre uma das doenças que mais preocupa especialistas pela alta incidência e pela dificuldade de diagnóstico precoce.



Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o país registra cerca de 21 mil novos casos de câncer de estômago por ano, sendo aproximadamente 13 mil em homens e 8 mil em mulheres. A maior parte ocorre em pessoas acima dos 50 anos.



De acordo com o cirurgião oncológico Felipe Conde, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), o câncer de estômago costuma ser silencioso nas fases iniciais, o que dificulta a detecção.





“Os sintomas nem sempre são claros no começo, mas existem sinais de alerta que não devem ser ignorados, como dor persistente na parte superior do abdômen, sensação de estômago cheio com facilidade, perda de peso sem causa aparente e náuseas prolongadas”, explica.



Entre os sintomas mais comuns estão dor ou desconforto abdominal persistente, saciedade precoce, anemia, vômitos recorrentes, dificuldade para engolir (dependendo da localização do tumor) e cansaço extremo associado à perda de sangue digestiva.

“Quando esses sinais duram semanas e não têm explicação evidente, é fundamental procurar um médico para avaliação”, reforça o especialista.



A infecção pela bactéria Helicobacter pylori, dieta rica em sal e alimentos defumados, tabagismo, consumo elevado de álcool, histórico familiar e doenças crônicas do estômago estão entre os fatores de risco conhecidos. A adoção de hábitos saudáveis e o tratamento adequado de gastrites e infecções gástricas contribuem para reduzir a incidência da doença.



Felipe Conde lembra que a endoscopia digestiva alta é o principal exame para diagnóstico e deve ser indicada sempre que houver sintomas persistentes ou fatores de risco importantes.

“Quanto mais cedo identificamos o tumor, maior é a chance de tratamento eficaz e menor a necessidade de intervenções mais agressivas. O diagnóstico precoce salva vidas”, afirma.





Cirurgia é etapa decisiva





A cirurgia é o principal tratamento para grande parte dos tumores gástricos, especialmente quando identificados antes de se espalharem (metástases). Para o cirurgião oncológico, a intervenção no momento adequado pode determinar o prognóstico do paciente.

“Em muitos casos, a cirurgia é a única chance de cura. Por isso, agir rápido após o diagnóstico é fundamental para evitar a progressão da doença”, explica o especialista.



O caso do senador Carlos Viana reforça a importância da atenção aos sinais do corpo e da busca por atendimento médico assim que sintomas suspeitos surgirem. A recomendação é que pessoas acima de 50 anos ou com histórico familiar mantenham acompanhamento regular e não adiem a investigação de sintomas persistentes.