Câncer de pele: como, quando e por que a cirurgia é feita?

O câncer de pele é o tipo de tumor mais frequente no Brasil, com cerca de 220 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Grande parte desses tumores exige tratamento cirúrgico que, quando realizado no início, costuma ser simples e altamente eficaz. À medida que a lesão cresce, porém, o procedimento pode se tornar mais complexo e demandar reconstrução de pele.

O cirurgião oncológico Felipe Conde, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), explica que a cirurgia é o tratamento padrão para a maioria dos casos, mas sua dificuldade depende diretamente do tamanho e da profundidade do tumor.

“Quando o câncer de pele é diagnosticado cedo, a cirurgia é rápida, pouco invasiva e com altíssima taxa de cura. O problema é esperar. Lesões que poderiam ser removidas com um procedimento simples acabam exigindo ressecções maiores e até reconstruções”, afirma Conde.

Como é feita a cirurgia?

A maior parte dos tumores de pele não melanoma, que são os mais comuns, é tratada com excisão cirúrgica, técnica que remove o tumor com uma margem de segurança ao redor. Em muitos casos, a cirurgia é realizada em consultório, com anestesia local.

Nos melanomas, tumores mais agressivos, o procedimento costuma ser maior e pode incluir:

Retirada ampliada da área afetada



Análise dos linfonodos para verificar se há disseminação



Reconstrução com retalhos ou enxertos quando necessário

“O melanoma cresce rápido e pode se espalhar. Por isso, quando há suspeita, a indicação é operar o quanto antes. A cirurgia em tempo oportuno é o principal fator preventivo da metástase”, explica o especialista.

Sinais que exigem avaliação imediata

Conde alerta que qualquer alteração deve ser observada. Alguns sinais de alerta incluem:

Pinta que muda de cor, borda ou tamanho



que muda de cor, borda ou tamanho Ferida que não cicatriza



Áreas que sangram ou doem



Manchas novas em regiões muito expostas ao sol

“O corpo costuma avisar. O problema é ignorar uma ferida por meses ou esperar que uma pinta ‘melhore sozinha’. Essa demora é o que transforma uma cirurgia simples em algo mais complexo”, complementa.

Cuidados básicos evitam grandes procedimentos

A campanha Dezembro Laranja reforça que cuidados básicos reduzem drasticamente o risco e evitam procedimentos maiores. Entre eles:

Protetor solar diário, mesmo em dias nublados



Evitar sol entre 10h e 16h



Uso de roupas adequadas, chapéu e óculos



Observar a pele com regularidade



Procurar avaliação médica ao primeiro sinal de mudança

