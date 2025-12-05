Assine
overlay
Início Saúde
DEZEMBRO LARANJA

Câncer de pele: como, quando e por que a cirurgia é feita?

Especialista explica quando operar, como é o procedimento e por que o diagnóstico precoce evita cirurgias maiores no tumor cutâneo, o mais comum do Brasil

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
05/12/2025 15:00

compartilhe

SIGA
x
Nos melanomas, o procedimento pode incluir análise dos linfonodos e reconstrução com retalhos ou enxertos
Nos melanomas, o procedimento pode incluir análise dos linfonodos e reconstrução com retalhos ou enxertos crédito: FreePik

O câncer de pele é o tipo de tumor mais frequente no Brasil, com cerca de 220 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Grande parte desses tumores exige tratamento cirúrgico que, quando realizado no início, costuma ser simples e altamente eficaz. À medida que a lesão cresce, porém, o procedimento pode se tornar mais complexo e demandar reconstrução de pele.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O cirurgião oncológico Felipe Conde, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), explica que a cirurgia é o tratamento padrão para a maioria dos casos, mas sua dificuldade depende diretamente do tamanho e da profundidade do tumor.

“Quando o câncer de pele é diagnosticado cedo, a cirurgia é rápida, pouco invasiva e com altíssima taxa de cura. O problema é esperar. Lesões que poderiam ser removidas com um procedimento simples acabam exigindo ressecções maiores e até reconstruções”, afirma Conde.

Como é feita a cirurgia?

A maior parte dos tumores de pele não melanoma, que são os mais comuns, é tratada com excisão cirúrgica, técnica que remove o tumor com uma margem de segurança ao redor. Em muitos casos, a cirurgia é realizada em consultório, com anestesia local.

Nos melanomas, tumores mais agressivos, o procedimento costuma ser maior e pode incluir:

  • Retirada ampliada da área afetada
  • Análise dos linfonodos para verificar se há disseminação
  • Reconstrução com retalhos ou enxertos quando necessário

“O melanoma cresce rápido e pode se espalhar. Por isso, quando há suspeita, a indicação é operar o quanto antes. A cirurgia em tempo oportuno é o principal fator preventivo da metástase”, explica o especialista.

Leia Mais

Sinais que exigem avaliação imediata

Conde alerta que qualquer alteração deve ser observada. Alguns sinais de alerta incluem:

“O corpo costuma avisar. O problema é ignorar uma ferida por meses ou esperar que uma pinta ‘melhore sozinha’. Essa demora é o que transforma uma cirurgia simples em algo mais complexo”, complementa.

Cuidados básicos evitam grandes procedimentos

A campanha Dezembro Laranja reforça que cuidados básicos reduzem drasticamente o risco e evitam procedimentos maiores. Entre eles:

  • Protetor solar diário, mesmo em dias nublados
  • Evitar sol entre 10h e 16h
  • Uso de roupas adequadas, chapéu e óculos
  • Observar a pele com regularidade
  • Procurar avaliação médica ao primeiro sinal de mudança

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

cancer-de-pele cirurgia dezembro-laranja oncologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay