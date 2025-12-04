Brasil terá mutirão de atendimento gratuito de prevenção do câncer de pele

O Dezembro Laranja é uma campanha de conscientização sobre o câncer de pele organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). As ações vão do atendimento gratuito à sensibilização de parlamentares do Congresso Nacional sobre a importância de se melhorar as etapas de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação relacionadas aos casos da doença no Brasil.

No próximo sábado (13/12), acontece um grande mutirão para oferecer orientação, diagnóstico e cuidado à população em mais de 100 postos espalhados pelo país. A atividade gratuita contará com a colaboração de mais de dois mil médicos voluntários. Desde a primeira edição dessa iniciativa, em 1999, foram realizadas mais de 600 mil consultas e identificados mais de 75 mil casos de câncer cutâneos.

“Cada atendimento representa uma oportunidade de salvar uma vida. Ao unir dermatologistas voluntários em todo o Brasil, mostramos que a orientação e o diagnóstico precoce são as formas mais eficazes de vencer o câncer de pele”, diz Bianca Costa Soares de Sá, coordenadora do Departamento de Oncologia Cutânea da SBD e da Campanha Dezembro Laranja deste ano.

Grande mutirão

"Observe. Cuide. Previna. Sua pele fala, só o dermatologista entende." Esse é o mote que orienta o mutirão que integra a campanha Dezembro Laranja. Por meio da iniciativa, a SBD chama a atenção para a importância do autocuidado, do cuidado com o outro e da realização do checape anual com o dermatologista, medidas essenciais para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele, doença que representa cerca de 33% de todos os casos de câncer no Brasil, conforme mostram dados do Ministério da Saúde.

“Essa é uma ação nacional de conscientização e de prevenção essencial já que o início do verão agrava ainda mais o aumento dos casos de câncer de pele, um problema preocupante, principalmente em um país tropical, onde o sol brilha quase o ano todo”, diz o presidente da SBD, Carlos Barcaui.



Cenário preocupante

Para a SBD, a falta de acesso a cuidados dermatológicos é uma realidade no país. Um levantamento inédito realizado em 2025 pela entidade, em parceria com o Instituto Datafolha e a divisão de Beleza Dermatológica do Grupo L’Oréal no Brasil, revelou que cerca de 90 milhões de brasileiros, com 16 anos ou mais (54% da população), nunca consultaram um dermatologista.

“Esses números revelam um grande desafio que precisamos enfrentar e vencer. O câncer de pele é, em grande parte, evitável, e o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Por isso, nosso compromisso é ampliar o acesso à informação, para que o cuidado com o maior órgão do corpo humano ganhe visibilidade em todo o país”, afirma Carlos.

Mudanças aparentemente simples, como manchas, feridas que não cicatrizam ou pintas que crescem ou mudam de cor podem ser sinais de alerta para doenças graves. Por isso, manter o checape anual com o dermatologista é um ato de cuidado e de preservação da vida.



Fatores de risco

Além da exposição excessiva ao sol sem a devida proteção, alguns fatores podem aumentar o risco de desenvolver câncer de pele. Entre eles, estão:

Histórico familiar e pessoal com a doença

Ter sofrido queimaduras solares graves

Apresentar muitas sardas ou pintas pelo corpo,

Possuir pele muito clara que sempre queima e nunca bronzeia

Estar na acima dos 65 anos

Todos esses fatores tornam a conscientização e a prevenção ainda mais urgentes.

Quais são os tipos?



O Dezembro Laranja 2025 também destaca os três tipos mais comuns de câncer de pele:

Carcinoma basocelular

É o mais comum, representando cerca de 70% dos casos. Ele costuma aparecer em áreas expostas ao Sol, como o rosto e o pescoço, e embora cresça lentamente e raramente se espalhe para outras partes do corpo, deve ser tratado para evitar danos mais profundos à pele.

Carcinoma escamoso

Responsável por cerca de 20% dos casos, é mais agressivo e pode se espalhar se não for tratado. Ele geralmente surge em áreas expostas ao Sol e pode se manifestar como lesões ásperas ou feridas que não cicatrizam

Melanoma

Embora menos comum, com cerca de 4% dos casos, é o mais perigoso e responsável pela maioria de mortes relacionadas ao câncer de pele. O melanoma pode surgir a partir de pintas já existentes ou como novas manchas de aparência irregular.

Prevenção

Como forma de prevenir a doença, a SBD recomenda:

Aplicar diariamente protetor solar com fator de proteção solar (FPS) 30 ou maior

com fator de proteção solar (FPS) 30 ou maior Usar roupas adequadas, como camisetas e chapéus para proteger a pele

Portar óculos de sol com proteção UV

Evitar a exposição ao Sol entre 9h e 15h, quando os raios ultravioletas são mais intensos

Observar pintas e manchas e consultar regularmente um dermatologista para orientações e cuidados

Políticas Públicas

Em 2025, a campanha Dezembro Laranja incorpora a inclusão desse tema na agenda de debates do Congresso Nacional. Por iniciativa da SBD, foi realizado um Seminário na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (3/12), apresentando dados epidemiológicos recentes dessa doença e algumas alternativas de políticas públicas que podem ser adotadas para reforçar a prevenção, diagnóstico e tratamento.

Entre as propostas, está a de que o filtro solar seja incluído na lista de itens essenciais na Reforma Tributária. Com a redução de impostos sobre esse produto, acredita-se que a queda do custo final facilite sua compra pela população. Para o presidente da SBD, "garantir o acesso ao protetor solar é uma questão de saúde pública".

Além desse tópico, os especialistas pretendem debater com os políticos a implementação de normas que, se bem conduzidas, podem ajudar a reduzir o número de casos da doença. Nesse rol, está a Lei 14.758/2023, que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) no Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a Sociedade, é preciso regulamentar a aplicação dessa norma para que o país alcance de forma efetiva os seus objetivos, como reduzir a incidência e mortalidade do câncer. Entre os pontos que precisam ser delineados, estão definição de diretrizes de saúde para a prevenção, rastreamento, tratamento e reabilitação do câncer, além de estabelecer cuidados paliativos para pacientes em fase terminal, inclusive com apoio psicológico para os doentes e seus familiares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Mutirão de atendimento da SBD

Dia: 13/12

Horário: das 9h às 15h

Locais: pontos de atendimento em todo o Brasil no link: https://sbd.org.br/dezembrolaranja/