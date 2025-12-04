Assine
DEZEMBRO LARANJA

Brasil terá mutirão de atendimento gratuito de prevenção do câncer de pele

Campanha da SBD alerta para a importância do autocuidado, checape anual e políticas públicas para enfrentar o câncer mais incidente entre os brasileiros

Repórter
04/12/2025 16:00

Só em 2024, devem ser registrados novos 211 mil casos de câncer de pele no Brasil
Manchas ou pintas que crescem ou mudam de cor podem ser sinais de alerta para doenças graves crédito: Freepik

O Dezembro Laranja é uma campanha de conscientização sobre o câncer de pele organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). As ações vão do atendimento gratuito à sensibilização de parlamentares do Congresso Nacional sobre a importância de se melhorar as etapas de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação relacionadas aos casos da doença no Brasil.

No próximo sábado (13/12),  acontece um grande mutirão para oferecer orientação, diagnóstico e cuidado à população em mais de 100 postos espalhados pelo país. A atividade gratuita contará com a colaboração de mais de dois mil médicos voluntários. Desde a primeira edição dessa iniciativa, em 1999, foram realizadas mais de 600 mil consultas e identificados mais de 75 mil casos de câncer cutâneos.

“Cada atendimento representa uma oportunidade de salvar uma vida. Ao unir dermatologistas voluntários em todo o Brasil, mostramos que a orientação e o diagnóstico precoce são as formas mais eficazes de vencer o câncer de pele”, diz Bianca Costa Soares de Sá, coordenadora do Departamento de Oncologia Cutânea da SBD e da Campanha Dezembro Laranja deste ano.

Grande mutirão

"Observe. Cuide. Previna. Sua pele fala, só o dermatologista entende." Esse é o mote que orienta o mutirão que integra a campanha Dezembro Laranja. Por meio da iniciativa, a SBD chama a atenção para a importância do autocuidado, do cuidado com o outro e da realização do checape anual com o dermatologista, medidas essenciais para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele, doença que representa cerca de 33% de todos os casos de câncer no Brasil, conforme mostram dados do Ministério da Saúde.

“Essa é uma ação nacional de conscientização e de prevenção essencial já que o início do verão agrava ainda mais o aumento dos casos de câncer de pele, um problema preocupante, principalmente em um país tropical, onde o sol brilha quase o ano todo”, diz o presidente da SBD, Carlos Barcaui.

Cenário preocupante

Para a SBD, a falta de acesso a cuidados dermatológicos é uma realidade no país. Um levantamento inédito realizado em 2025 pela entidade, em parceria com o Instituto Datafolha e a divisão de Beleza Dermatológica do Grupo L’Oréal no Brasil, revelou que cerca de 90 milhões de brasileiros, com 16 anos ou mais (54% da população), nunca consultaram um dermatologista.

“Esses números revelam um grande desafio que precisamos enfrentar e vencer. O câncer de pele é, em grande parte, evitável, e o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Por isso, nosso compromisso é ampliar o acesso à informação, para que o cuidado com o maior órgão do corpo humano ganhe visibilidade em todo o país”, afirma Carlos.

Mudanças aparentemente simples, como manchas, feridas que não cicatrizam ou pintas que crescem ou mudam de cor podem ser sinais de alerta para doenças graves. Por isso, manter o checape anual com o dermatologista é um ato de cuidado e de preservação da vida.

Fatores de risco

Além da exposição excessiva ao sol sem a devida proteção, alguns fatores podem aumentar o risco de desenvolver câncer de pele. Entre eles, estão:

  • Histórico familiar e pessoal com a doença
  • Ter sofrido queimaduras solares graves
  • Apresentar muitas sardas ou pintas pelo corpo,
  • Possuir pele muito clara que sempre queima e nunca bronzeia
  • Estar na acima dos 65 anos

Todos esses fatores tornam a conscientização e a prevenção ainda mais urgentes.

Quais são os tipos?

O Dezembro Laranja 2025 também destaca os três tipos mais comuns de câncer de pele:

Carcinoma basocelular

É o mais comum, representando cerca de 70% dos casos. Ele costuma aparecer em áreas expostas ao Sol, como o rosto e o pescoço, e embora cresça lentamente e raramente se espalhe para outras partes do corpo, deve ser tratado para evitar danos mais profundos à pele.

Carcinoma escamoso

Responsável por cerca de 20% dos casos, é mais agressivo e pode se espalhar se não for tratado. Ele geralmente surge em áreas expostas ao Sol e pode se manifestar como lesões ásperas ou feridas que não cicatrizam

Melanoma

Embora menos comum, com cerca de 4% dos casos, é o mais perigoso e responsável pela maioria de mortes relacionadas ao câncer de pele. O melanoma pode surgir a partir de pintas já existentes ou como novas manchas de aparência irregular.

Prevenção

Como forma de prevenir a doença, a SBD recomenda:

  • Aplicar diariamente protetor solar com fator de proteção solar (FPS) 30 ou maior
  • Usar roupas adequadas, como camisetas e chapéus para proteger a pele
  • Portar óculos de sol com proteção UV
  • Evitar a exposição ao Sol entre 9h e 15h, quando os raios ultravioletas são mais intensos
  • Observar pintas e manchas e consultar regularmente um dermatologista para orientações e cuidados

Políticas Públicas

Em 2025, a campanha Dezembro Laranja incorpora a inclusão desse tema na agenda de debates do Congresso Nacional. Por iniciativa da SBD, foi realizado um Seminário na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (3/12), apresentando dados epidemiológicos recentes dessa doença e algumas alternativas de políticas públicas que podem ser adotadas para reforçar a prevenção, diagnóstico e tratamento.

Entre as propostas, está a de que o filtro solar seja incluído na lista de itens essenciais na Reforma Tributária. Com a redução de impostos sobre esse produto, acredita-se que a queda do custo final facilite sua compra pela população. Para o presidente da SBD, "garantir o acesso ao protetor solar é uma questão de saúde pública".

Além desse tópico, os especialistas pretendem debater com os políticos a implementação de normas que, se bem conduzidas, podem ajudar a reduzir o número de casos da doença. Nesse rol, está a Lei 14.758/2023, que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) no Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a Sociedade, é preciso regulamentar a aplicação dessa norma para que o país alcance de forma efetiva os seus objetivos, como reduzir a incidência e mortalidade do câncer. Entre os pontos que precisam ser delineados, estão definição de diretrizes de saúde para a prevenção, rastreamento, tratamento e reabilitação do câncer, além de estabelecer cuidados paliativos para pacientes em fase terminal, inclusive com apoio psicológico para os doentes e seus familiares.

Serviço

Mutirão de atendimento da SBD

Dia: 13/12

Horário: das 9h às 15h

Locais: pontos de atendimento em todo o Brasil no link: https://sbd.org.br/dezembrolaranja/

