ROTINA PREVENTIVA

Calor voltando: não se esqueça de preparar a pele antes da exposição solar

Segredo para uma pele bonita no verão começa meses antes, com hidratação, fortalecimento da barreira cutânea e antioxidantes manipulados sob medida

Repórter
13/11/2025 15:00

Iniciar o uso regular de protetor antes da temporada faz deixa a pele mais adaptada e protegida
Iniciar o uso regular de protetor antes da temporada faz deixa a pele mais adaptada e protegida

Os cuidados com a pele no verão costumam ganhar destaque apenas quando as temperaturas sobem — mas, segundo especialistas, a preparação deve começar antes mesmo da chegada do calor. Essa etapa é fundamental para evitar oleosidade excessiva, manchas, acne solar e até o envelhecimento precoce causado pela radiação ultravioleta.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o número de diagnósticos de doenças de pele associadas à exposição solar aumenta em até 30% entre novembro e fevereiro. A boa notícia é que, com uma rotina preventiva e o uso de dermocosméticos adequados, é possível manter a pele saudável, mesmo sob altas temperaturas.

“É no pré-verão que devemos reforçar a hidratação, fortalecer a barreira cutânea e incluir antioxidantes na rotina de cuidados. A pele precisa estar preparada para receber o sol — e não apenas ser tratada depois dos danos”, explica Fabiola Faleiros, farmacêutica da La Pharma.

Entre os ativos mais indicados para esse período estão:

  • Ácido hialurônico: mantém a hidratação e melhora a elasticidade da pele
  • Niacinamida: controla a oleosidade e reduz a vermelhidão
  • Antioxidantes, como a vitamina C e o resveratrol: combatem os radicais livres e ajudam a uniformizar o tom da pele

 

A farmacêutica também destaca a importância de personalizar as fórmulas conforme o tipo de pele e as necessidades individuais — algo possível por meio da manipulação.

“Nem todas as peles precisam das mesmas concentrações ou veículos. Uma fórmula personalizada permite escolher a base ideal — sérum, gel ou loção — e ajustar os ativos conforme o tipo de pele, idade e rotina de exposição solar. Essa personalização garante resultados mais seguros e eficazes”, reforça Fabiola.

Além dos dermocosméticos, o uso diário de protetor solar de amplo espectro deve ser mantido mesmo antes do verão. Fabiola lembra que a radiação ultravioleta está presente durante todo o ano e que a proteção deve ser parte da rotina, não uma medida sazonal.

“O sol é mais intenso no verão, mas a radiação atinge nossa pele em todas as estações. Iniciar o uso regular de protetor antes da temporada de calor é essencial para que a pele já esteja adaptada e protegida”, orienta.

Outros cuidados incluem a hidratação oral adequada, a alimentação rica em frutas, vegetais e ômega-3, e o uso de antioxidantes manipulados para potencializar a defesa celular.

“Nos últimos anos, o público tem buscado rotinas mais completas, que unam prevenção e bem-estar. Essa conscientização é um passo importante para uma pele saudável, luminosa e equilibrada durante todo o verão”, destaca Fabiola.

