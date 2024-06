Usar protetor solar é essencial para manter a pele segura dos efeitos nocivos do sol, mas a escolha do produto vai muito além da proteção

Com dias cada vez mais ensolarados, o uso do filtro solar, inclusive no dia a dia, é indispensável. Mas encontrar o protetor solar ideal, nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal, além do fator de proteção solar (FPS), outras informações precisam ser levadas em consideração na hora da escolha do produto.

Para a dermatologista Vanessa Perusso, o ideal é sempre optar por produtos que ofereçam ações multifuncionais. “O FPS sempre será o fator mais importante na escolha de um protetor solar. Mas se determinado produto pode me oferecer outros benefícios, por que não investir nele?”, questiona. “O mercado de dermocosméticos vem se preocupando em ofertar produtos que facilitem a dinâmica de cuidados com a pele, trazendo aos protetores solares funções extras, como ação antioxidante e hidratação da derme”, complementa.

Pensando nisso, a dermatologista lista o que deve ser observado na hora de escolher o protetor solar, além do FPS.

Textura do produto

A textura do produto está entre as principais queixas para justificar a falta de uso do protetor solar. Mas essa “desculpa” já não é mais válida. “As formulações mudaram e hoje é possível encontrar diversas opções que trazem a proposta do 'toque seco'. É o tipo de produto que traz rápida absorção e oferece uma sensação mais confortável para pele”, explica a dermatologista.

Segundo a profissional, é fácil identificar se o produto tem ou não esse benefício. “Sempre digo que é necessário ficar atento a todas as informações que estão no rótulo. A maioria das pessoas foca apenas no FPS e acaba, muitas vezes, escolhendo uma opção que não se adapta à necessidade ou ao tipo de pele", diz ela, que recomenda a leitura dos rótulos. “Protetores que oferecem toque seco são desenvolvidos para evitar o acúmulo de oleosidade, garantindo um acabamento matte, que dá à pele um aspecto natural e hidratado. Ótimo para peles muito oleosas”, destaca.

Facilidade no dia a dia

Vanessa explica que a niacinamida, também conhecida como vitamina B3, quando agregada com o protetor solar, auxilia em um skincare mais rápido; já que é um ativo que normalmente está em outros produtos voltados para a pele, o que dispensa o uso de muitos itens no dia a dia.

“A niacinamida, se aplicada na composição, tem função antioxidante, capaz de neutralizar os radicais livres produzidos pela exposição ao sol, enquanto auxilia na melhora da textura da pele”, comenta. Ainda de acordo com a profissional, a niacinamida também é anti-inflamatória e ajuda a acalmar a pele irritada pela exposição solar, evitando doenças como a rosácea.

Pele protegida e hidratada

O ácido hialurônico é um ingrediente conhecido por reter a umidade na pele e, quando agregado ao protetor solar, fornece uma hidratação intensa. “Hidrata, enquanto protege. Essa é a melhor definição para filtros solares que contém esse ativo. Em dias muito quentes, por exemplo, é possível evitar a desidratação da pele pela exposição do sol. Além disso, ele é caracterizado por minimizar linhas finas e rugas, trazendo um aspecto mais elástico e, consequentemente, mais jovial.”

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie