Pele bonita começa na rotina: descubra os hábitos que fazem a diferença

Mais do que investir em 10 passos de skinCare ou produtos caros, o segredo está em cultivar hábitos simples que, dia após dia, transformam a aparência e a vitalidade da pele.

Acompanhe o passo a passo:

Limpeza é essencial

Hidratação em dia

Essa etapa é primordial, mesmo para peles oleosas! Toda pele precisa de hidratação. Escolha produtos adequados ao seu tipo de pele e aplique diariamente. Uma pele bem hidratada mantém a elasticidade e o viço natural.

Rotina com propósito

Mais importante que a quantidade de produtos é a constância. Cuidar da pele deve ser um ritual de autocuidado, um momento de conexão com você mesma.

Higienização Facial

Lavar o rosto duas vezes ao dia, de manhã e à noite, ajuda a remover impurezas, oleosidade e resíduos de poluição do dia a dia. O ideal é escolher um sabonete facial adequado ao seu tipo de pele: seca, oleosa, mista ou sensível.

Produto que não pode faltar na sua necessaire!





O uso diário de protetor solar é indispensável, mesmo em dias nublados ou dentro de casa. Ele previne manchas, envelhecimento precoce e reduz o risco de câncer de pele, sem dúvidas o melhor investimento para o seu skincare.





O uso de cigarros e bebidas alcoólicas aceleram o envelhecimento e comprometem a oxigenação da pele. Deixar de fumar e reduzir o álcool melhora rapidamente a aparência e a saúde cutânea.





O estresse como vilão da sua pele





O estresse constante pode causar acne e inflamações. Práticas como meditação, yoga e caminhadas são grandes aliadas da pele e do bem-estar geral.





Seu momento de autocuidado





Separe um dia para realizar o procedimento de limpeza de pele profissinal, além de ser essencial para remover impurezas profundas, renovar as células e manter a pele mais saudável e luminosa, esse é o procedimento que vai potencializar a ação de todos os seus produtos de SkinCare, gerenciando a sua pele e seu envelhecimento.

Também separe pelo menos 1 dia na semana para tomar aquele banho caprichado; com direito a hidratação no cabelo, esfoliação corporal e cuidar das unhas. Além de ser um momento de conexão com você mesma, você cuida da pessoa mais importante do mundo, você.