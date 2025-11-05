Assine
SKINCARE

Pele bonita começa na rotina: descubra os hábitos que fazem a diferença

De acordo com especialista, uma pele saudável e radiante se conquista com constância

05/11/2025 08:03

Cuidados com a pele
Cuidados com a pele
Mais do que investir em 10 passos de skinCare ou produtos caros, o segredo está em cultivar hábitos simples que, dia após dia, transformam a aparência e a vitalidade da pele.
Acompanhe o passo a passo:
Limpeza é essencial

Remover impurezas e resíduos de maquiagem deve ser o primeiro passo. Uma boa higienização — feita duas vezes ao dia — previne o entupimento dos poros e o surgimento de acne, além de preparar a pele para receber os próximos cuidados.
Hidratação em dia
Essa etapa é primordial, mesmo para peles oleosas! Toda pele precisa  de hidratação. Escolha produtos adequados ao seu tipo de pele e aplique diariamente. Uma pele bem hidratada mantém a elasticidade e o viço natural.
Rotina com propósito
Mais importante que a quantidade de produtos é a constância. Cuidar da pele deve ser um ritual de autocuidado, um momento de conexão com você mesma.
 
 
Higienização Facial 
Lavar o rosto duas vezes ao dia, de manhã e à noite, ajuda a remover impurezas, oleosidade e resíduos de poluição do dia a dia.  O ideal é escolher um sabonete facial adequado ao seu tipo de pele: seca, oleosa, mista ou sensível.
Produto que não pode faltar na sua necessaire!

O uso diário de protetor solar é indispensável, mesmo em dias nublados ou dentro de casa. Ele previne manchas, envelhecimento precoce e reduz o risco de câncer de pele, sem dúvidas o melhor investimento para o seu skincare. 

O uso de cigarros e bebidas alcoólicas aceleram o envelhecimento e comprometem a oxigenação da pele. Deixar de fumar e reduzir o álcool melhora rapidamente a aparência e a saúde cutânea. 

O estresse como vilão da sua pele 

O estresse constante pode causar acne e inflamações. Práticas como meditação, yoga e caminhadas são grandes aliadas da pele e do bem-estar geral.

Seu momento de autocuidado 

Separe um dia para realizar o procedimento de limpeza de pele profissinal, além de ser essencial para remover impurezas profundas, renovar as células e manter a pele mais saudável e luminosa, esse é o procedimento que vai potencializar a ação de todos os seus produtos de SkinCare, gerenciando a sua pele e seu envelhecimento.
Também separe pelo menos 1 dia na semana para tomar aquele banho caprichado; com direito a hidratação no cabelo, esfoliação corporal e cuidar das unhas. Além de ser um momento de conexão com você mesma, você cuida da pessoa mais importante do mundo, você.

