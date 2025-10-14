Assine
ÓRGÃOS INTERNOS

Dia Mundial da Psoríase chama atenção para doença que vai além da pele

Especialista alerta para os impactos físicos e emocionais da inflamação silenciosa que afeta milhões de brasileiros

14/10/2025 08:02

A psoríase é uma condição inflamatória crônica e sistêmica, que pode afetar órgãos internos, comprometer articulações
No dia 29 de outubro, Dia Mundial da Psoríase, especialistas reforçam a necessidade de enxergar a doença para além das marcas visíveis na pele. A psoríase é uma condição inflamatória crônica e sistêmica, que pode afetar órgãos internos, comprometer articulações e impactar profundamente a saúde emocional de quem convive com ela.
Segundo o dermatologista Gleison Duarte,  até 30% dos pacientes podem evoluir também com artrite psoriásica, forma mais grave e incapacitante da doença. Além disso, pessoas com psoríase apresentam maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade e depressão.
“O paciente não sofre apenas com as lesões visíveis. Existe uma inflamação silenciosa e persistente que pode desencadear sérios problemas de saúde e afetar a autoestima, o convívio social e até a carreira profissional”, afirma o dermatologista.
A psoríase também traz um peso invisível. Pesquisas indicam que 43% dos pacientes apresentam ansiedade e cerca de 10% têm depressão. O preconceito e os olhares de julgamento são fatores que intensificam o sofrimento emocional, muitas vezes levando ao isolamento social.

Hoje, os tratamentos variam de pomadas tópicas a terapias sistêmicas, com destaque para os medicamentos biológicos, que revolucionaram o manejo da doença. Eles ajudam a controlar as lesões, reduzir inflamações e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes.
Para o dermatologista, a data é um marco importante para ampliar o debate: “O Dia Mundial da Psoríase é uma oportunidade de lembrar que o diagnóstico precoce é essencial. Quando tratada de forma adequada, a doença deixa de ser um obstáculo e o paciente pode retomar o bem-estar físico e emocional.”
 

