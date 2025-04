Manchas na pele com descamação? Cuidado, pode ser psoríase

A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele que pode surgir ainda nos primeiros anos de vida, afetando não só a criança, mas também a dinâmica e o bem-estar de toda a família.

Segundo a dermatologista Adriana Martinelli, a doença pode acometer qualquer região da pele, inclusive as unhas. “As lesões geralmente são manchas avermelhadas que descamam, mas também podem surgir como pequenas bolinhas amareladas, chamadas pústulas. Em bebês, afetam mais o rosto, área das fraldas e umbigo. Já em crianças maiores e adolescentes, joelhos, cotovelos e couro cabeludo são os locais mais afetados. Há uma forma de intensa descamação no couro cabeludo que se estende até a fronte e as orelhas, o que pode gerar muito incômodo”, explica a especialista.

A psoríase em placas, também conhecida como psoríase vulgar, representa uma dermatose rara na infância e corresponde a cerca de 4% de todas as doenças de pele observadas em menores de 16 anos. “Alergias, micoses e até doenças genéticas mais raras podem causar sintomas semelhantes. Por isso, o diagnóstico deve sempre ser considerado quando há manchas vermelhas com descamação em regiões específicas como couro cabeludo, face, orelhas, umbigo e genitais”, orienta a médica.

O impacto da doença vai além da pele. “Estudos mostram que a psoríase está entre as doenças dermatológicas que mais afetam a qualidade de vida das crianças. Mesmo quadros com poucas lesões, quando localizados em áreas visíveis como rosto e mãos, podem causar estigmas sociais, sentimentos de vergonha e até situações de bullying”, alerta a dermatologista. “O sofrimento emocional da criança impacta diretamente os pais e cuidadores, que também enfrentam desafios no cuidado diário e nas decisões sobre o tratamento.”

As opções terapêuticas variam conforme a gravidade do quadro. “Nas formas leves, o tratamento é feito com cuidados tópicos — cremes específicos e hidratação adequada. Já nas formas moderadas a graves, é necessário o uso de medicamentos orais ou injetáveis, que atuam nas células da imunidade da pele”, explica. Segundo a médica, ainda há menos opções disponíveis para o público pediátrico em relação aos adultos, mas novos estudos vêm ampliando esse leque.

Com diagnóstico precoce, acompanhamento médico adequado e um olhar atento ao bem-estar emocional, é possível controlar a psoríase infantil e garantir mais qualidade de vida para as crianças e suas famílias.

