Saiba quais são os impactos do ômega 3 na aquisição e manutenção da saúde

O aumento na expectativa de vida e as mudanças no comportamento dos consumidores têm impulsionado a busca por suplementação como estratégia para melhorar a qualidade de vida, conforme apontam especialistas do setor de saúde.

Em particular, a suplementação com ácidos graxos essenciais, como o Ômega 3, tem sido amplamente recomendada devido aos seus efeitos benéficos na saúde cardiovascular.

O Ômega 3 tem ganhado destaque na prevenção da saúde devido aos benefícios amplamente documentados em estudos científicos. De acordo com a American Heart Association, o consumo regular de ácidos graxos, como o DHA (ácido docosa-hexaenoico) e o EPA (ácido eicosapentaenoico), pode reduzir significativamente o risco de doenças cardíacas. Essa afirmação é reforçada por instituições respeitáveis como o National Institutes of Health (NIH), que também documentam o impacto positivo dos ômega-3 na saúde do coração.

Importância do DHA e EPA

Os ácidos graxos ômega-3, especialmente o DHA (ácido docosa-hexaenoico) e o EPA (ácido eicosapentaenoico), são componentes importantes para diversos aspectos da saúde. Ter concentrações adequadas no suplemento Ômega 3 proporciona benefícios significativos, como: