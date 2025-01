Para minimizar os danos, é necessário remover toda a maquiagem com um demaquilante adequado e seguir com a limpeza usando um sabonete específico para o tipo de pele

As festas de fim de ano trazem momentos de celebração, com looks e makes elaborados para brindar com pratos à mesa as horas de comemoração. No entanto, esses excessos podem deixar marcas indesejadas na pele, como oleosidade, poros obstruídos e acne. Para evitar o chamado “efeito rebote”, alguns cuidados simples podem fazer a diferença.





De acordo com a dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Mayla Carbone, o uso prolongado de maquiagem, principalmente em climas quentes e abafados, favorece o acúmulo de resíduos na pele e dificulta a respiração dos poros.

“Para minimizar os danos, é necessário remover toda a maquiagem com um demaquilante adequado e seguir com a limpeza usando um sabonete específico para o tipo de pele”, explica. Produtos que ajudam a equilibrar o pH e controlam a oleosidade também são recomendados, assim como evitar reaplicar maquiagem sobre resíduos de produtos anteriores.





Segundo a especialista, a alimentação típica das festas, rica em gorduras e açúcares, pode piorar quadros de oleosidade e acne. “Esses alimentos estimulam as glândulas sebáceas, o que agrava a inflamação da pele. Além disso, o excesso de carboidratos simples, ou seja, aqueles que possuem açúcar refinado, podem alterar a microbiota intestinal, impactando negativamente a saúde cutânea”, enfatiza.





Para quem já apresenta sinais de acne ou oleosidade excessiva, a dermatologista sugere cuidados mais direcionados. “Recomendo apostar em produtos com ativos como ácido salicílico e niacinamida, que ajudam a controlar a inflamação e a regular a produção de sebo. Contudo, o tratamento ideal deve ser indicado por um dermatologista, considerando as necessidades específicas de cada pele”, orienta.





Segundo a dermatologista, peles oleosas tendem a sofrer ainda mais durante o período de festas, já que o calor, a maquiagem pesada e a alimentação gordurosa potencializam a produção de sebo e a obstrução dos poros.





Para evitar complicações, a médica sugere investir em produtos leves e oil-free, que ajudem a controlar a oleosidade sem ressecar a pele. “Máscaras de argila verde, por exemplo, podem ser uma opção para absorver o excesso de oleosidade e desintoxicar os poros, enquanto hidratantes em gel, recomendados para esse tipo de pele, garantem o equilíbrio necessário”, indica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia