Dias de calor: o passo a passo para uma pele saudável

Com a chegada do calor, cresce também a necessidade de reforçar a rotina de cuidados com a pele. O sol intenso, o suor e os banhos mais frequentes podem deixar a pele ressecada e sem viço. Por isso, alguns passos e produtos podem, e devem, ser adicionados ao dia a dia.

“Alguns processos de cuidado com a pele já acontecem de forma natural, como a hidratação, mas em épocas como o verão, quando a perda de água é maior, é preciso intensificar esses cuidados”, comenta a dermatologista Vanessa Perusso, parceira de Helioderm. “Uma pele bem hidratada mantém a barreira cutânea protegida e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce”, complementa.

Mas hidratação não é tudo: há outros cuidados essenciais para quem deseja manter a pele luminosa e saudável. Quer saber como? A especialista preparou três dicas para criar a rotina ideal de cuidados com a pele durante os dias quentes.

1. Cuidado desde o banho

O primeiro passo da rotina começa na hora da limpeza, tanto do corpo quanto do rosto. A dermatologista reforça que é importante ter atenção à temperatura da água."Na hora de lavar o rosto, prefira água em temperatura ambiente ou fria, pois a água quente pode ressecar e prejudicar a pele."

Vanessa destaca que mesmo vale para o banho: "evite temperaturas muito altas para não comprometer a hidratação natural da pele", comenta.

2. Protetor solar todo dia



Para manter o glow da pele durante o verão, o uso diário do protetor solar é indispensável. Esse é um passo fundamental para garantir uma pele bonita e bem cuidada em qualquer estação”, reforça Vanessa.

Ela lembra que, além do rosto, o corpo também precisa de proteção, especialmente para quem pratica atividades ao ar livre. “Produtos em spray ou aerossol são ótimas opções: além de garantir cobertura uniforme, facilitam a aplicação e reaplicação rápida, tornando o cuidado diário muito mais prático”.

3. Multifuncionalidade



“Uma das melhores opções é investir em produtos multifuncionais, que oferecem mais de um benefício para a pele. Protetores solares que combinam proteção com ativos antioxidantes, como a niacinamida, e ingredientes hidratantes, como ácido hialurônico e vitamina E, facilitam o hábito da proteção diária, já que permitem cuidar de diversos aspectos da pele usando apenas um produto”, destaca Vanessa.

Cuidar da pele durante os dias quentes não precisa ser complicado. Com passos simples, produtos certos e hábitos diários, é possível manter a pele protegida, hidratada e radiante em qualquer estação.

