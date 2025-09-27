O que é melhor, tomar banho de manhã ou à noite? O que diz a ciência

Neste mundo cada vez mais polarizado em que vivemos, existe uma questão que talvez nos divida mais do que qualquer outra: você toma banho assim que acorda, de manhã, ou antes de ir dormir à noite?

Ou talvez você faça como 34% da população dos Estados Unidos, que não tomam banho todos os dias.

Seja qual for o seu grupo, talvez você se pergunte qual seriam as consequências da sua escolha para a saúde.

Para muitos de nós, uma das primeiras coisas a fazer de manhã, ainda com os olhos cansados, é pular no chuveiro.

Os defensores do banho matinal costumam afirmar que ficar de pé por 10 minutos sob um fluxo de água quente os ajuda a acordar e se sentir renovados e prontos para começar o dia.

Mas as pessoas que tomam banho à noite argumentam que o banho antes de dormir os ajuda a retirar a sujeira do dia antes de entrar debaixo das cobertas e se render ao sono restaurador.

O que diz a ciência a respeito? O que realmente é mais benéfico para nós?

Getty Images O aumento e a queda em seguida da temperatura corporal após um banho quente de chuveiro à noite pode ajudar algumas pessoas a adormecer com mais facilidade

O banho ajuda a retirar a poeira, o suor e a gordura da nossa pele.

Estas impurezas podem se acumular ao longo do dia, ao lado dos poluentes, poeira e pólen do ambiente. E, se você não tomar banho antes de dormir, tudo isso irá se depositar nos seus lençóis e fronhas.

Isso não é tudo. A nossa pele está repleta de vida microbiana. Se você examinar qualquer centímetro quadrado de pele do corpo, irá encontrar entre 10 mil e um milhão de bactérias vivendo ali.

Elas se alimentam do óleo expelido pelas suas glândulas sudoríparas. O suor em si não tem odor, mas sim os compostos sulfurosos produzidos por bactérias como Staphylococcus.

Por isso, tomar banho antes de dormir pode parecer a opção mais higiênica. Mas, como sempre acontece, a verdade é mais complicada do que isso.

"Se você tomar banho à noite, irá para a cama limpo, mas ainda irá suar enquanto dorme", afirma a microbióloga Primrose Freestone, da Universidade de Leicester, no Reino Unido.

Segundo ela, mesmo no tempo frio, as pessoas liberam até cerca de 285 ml de suor na cama, além de pelo menos 50 mil células da pele — um verdadeiro bufê livre para os ácaros.

"Você ainda irá criar uma espécie de microambiente repleto de suor, do qual as bactérias da sua pele irão se alimentar e produzir odor corporal em menor nível", explica Freestone. "Por isso, quando você acordar de manhã, mesmo depois de tomar banho à noite, ainda estará com algum cheiro."

Os benefícios do banho noturno também se aplicam apenas se você lavar sua roupa de cama regularmente.

As bactérias podem sobreviver por semanas nos cobertores, lençóis e travesseiros. Os ácaros e fungos também podem se acumular ao longo do tempo, especialmente em áreas úmidas, como o travesseiro.

Pessoas com sistema imunológico em pleno funcionamento podem enfrentar este ataque de micróbios, mas até 76% das pessoas com asma em alta gravidade são alérgicas a pelo menos uma espécie de fungo.

A exposição a A. fumigatus pode causar doença pulmonar crônica em pessoas que sofrem de tuberculose ou doenças pulmonares relativas ao cigarro.

Getty Images Tomar banho de manhã retira a maior parte do suor e dos micróbios adquiridos durante a noite

"Provavelmente, é mais importante limpar a roupa de cama do que tomar banho à noite", afirma a professora de cura de feridas e microbioma Holly Wilkinson, da Universidade de Hull, no Reino Unido.

"Porque, se você for para a cama depois de tomar banho, mas deixar as mesmas roupas de cama por um mês, elas irão acumular bactérias, poeira e ácaros."

Este é um problema, pois a exposição às excreções dos ácaros a longo prazo aumenta seu risco de sofrer alergias.

Se você já for sensível a alérgenos como o pólen, não lavar suas roupas de cama provavelmente também irá agravar os seus sintomas.

Também é possível que ir regularmente para a cama com os lençóis sujos aumente o risco de infecções da pele, mas as evidências são inconclusivas a este respeito.

Benefícios do sono

Alguns proponentes do banho noturno defendem que ele ajuda as pessoas a dormir melhor. E existem evidências que apoiam esta afirmação.

Uma meta-análise comparando os resultados de 13 estudos concluiu, por exemplo, que um banho quente de 10 minutos, de chuveiro ou banheira, uma ou duas horas antes de dormir reduziu significativamente o tempo que as pessoas levaram para adormecer.

É possível que elevar a temperatura corporal e resfriar o corpo em seguida atue como sinal circadiano, dizendo para o nosso corpo que se prepare para dormir. Mas é preciso ter mais pesquisas para confirmar esta hipótese.

Mas no que isso nos ajuda a responder à questão do banho de manhã ou à noite?

Freestone prefere o banho de manhã, que retira grande parte do suor e dos micróbios adquiridos na cama durante a noite, permitindo que as pessoas comecem o dia mais limpas e renovadas.

Mas é provável que sua decisão faça muito pouca diferença em relação à saúde. É mais uma questão de se você prefere ficar limpo e renovado durante o dia ou à noite.

"Se você tomar banho uma vez por dia, o horário provavelmente não faz diferença", afirma Wilkinson.

Na verdade, se você lavar diariamente as regiões principais do corpo, o banho duas vezes por semana provavelmente é suficiente para manter a saúde e a higiene.

"Realmente depende do tipo de trabalho que você faz", explica Wilkinson.

"Se você for agricultor, por exemplo, você provavelmente irá querer se lavar quando chegar em casa no final do dia. Mas acho que manter a cama limpa, provavelmente, é mais importante."

