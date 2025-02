Óculos de sol com proteção UV previnem danos à córnea e à retina

Diante da redução gradual da camada de ozônio, o aumento superexposição de raios UV não se limita a saúde da pele, já que está associado a uma série de riscos para a saúde dos olhos. “A radiação ultravioleta é responsável por doenças de superfície, como pterígio – crescimento triangular ou em forma de asa de uma membrana vascularizada sobre a córnea –, e pelo aumento da incidência de catarata e alterações retinianas”, explica Mylene Matsuhara, oftalmologista do Instituto de Olhos Minas Gerais (Iomg), membro da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal.



De acordo com a oftalmologista, os óculos escuros são uma barreira essencial contra os efeitos nocivos do sol, absorvendo boa parte da radiação ultravioleta. “A efetividade dessa proteção está na qualidade e autenticidade das lentes, que ainda proporcionam conforto visual. No exame oftalmológico é possível identificar as necessidades individuais e definir lentes com benefícios adicionais, como antirreflexo – para o controle da luz”, descreve.

Já os óculos de sol falsificados não oferecem proteção aos olhos, “pois não têm filtro UV e como são lentes escuras, causam a dilatação das pupilas, aumentando a exposição à radiação UV e, consequentemente, potencializando os danos à visão”, alerta Mylene.

A oftalmologista informa que os modelos originais trazem selos de certificação de instituições reconhecidas, como a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), impressos nas lentes. “A etiqueta do produto também contém informações sobre o comprimento de onda UV, que geralmente varia entre 100 e 400 nanômetros. Infelizmente, hoje em dia existem falsificações desses selos, por isso é fundamental comprar apenas de óticas de confiança, que dispõem de equipamentos para verificar a qualidade dos óculos, como a presença de filtros UV nas lentes”, orienta.

E, engana-se quem pensa que os óculos de sol devem ser usados apenas no verão. “A radiação ultravioleta está presente ao longo do ano, mesmo em dias nublados, portanto é recomendável usá-los sempre que estiver em ambientes com luz solar direta ou refletida em superfícies como o mar, a neve e a areia, que aumentam a incidência da exposição ao raio UV. Vale salientar que crianças, incluindo bebês, devem proteger os olhos, que são mais sensíveis, especialmente se forem à praia."