Os pesquisadores concluíram que não há evidências científicas conclusivas para se sustentar a recomendação do uso de lentes com filtro de luz azul para a população em geral no intuito de proteger os olhos contra a luz azul, diminuir a fadiga ocular ou melhorar a qualidade do sono durante a noite.

Conforme explica o oftalmologista Tiago César Pereira Ferreira, professor de cirurgia oftalmológica na Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) e especialista em lentes de contato, catarata, cirurgia refrativa e ceratocone, os benefícios prometidos por esse tipo de óculos não fazem sentido cientificamente falando. Luz das telas e luz natural “A afirmação de que a luz azul seria nociva aos olhos ocorre porque ela é a mais próxima da luz ultravioleta, mas não há evidências sólidas de que a luz ultravioleta cause danos aos olhos. Além disso, a quantidade de luz azul proveniente de fontes artificiais, como telas de computador, é aproximadamente mil vezes menor do que a contida na luz natural do dia, e as lentes de filtro de luz azul retêm apenas cerca de 10 a 25% dessa luz”, explica Tiago César Pereira Ferreira.



Segundo Tiago César, para que essas lentes fossem capazes de proporcionar esses benefícios, elas teriam que escurecer significativamente: “A revisão de estudos também não encontrou evidências convincentes de que essas lentes realmente reduzem a fadiga ocular e melhoram o sono, que são as principais promessas desses produtos”.