Regra do ABCDE: cinco dicas para suspeitar de câncer de pele em crianças

No Dia Internacional de Doenças Raras, em 28 de fevereiro, o Hospital do GRAACC alerta: apesar de raro na infância, o câncer de pele ainda é um risco para as crianças. Por isso, pais e responsáveis devem proteger adequadamente os pequenos enquanto brincam ao ar livre, especialmente no verão, quando a incidência de raios ultravioleta é maior.

Além disso, evitar a exposição excessiva e desprotegida ao sol desde a infância garante a saúde da pele na vida jovem e adulta, uma vez que o efeito da radiação na pele é cumulativo. Cada queimadura solar, mesmo que leve, aumenta o risco de problemas futuros, como envelhecimento, manchas e câncer.

“Há dois tipos principais de câncer de pele: o não melanoma e o melanoma, sendo que o último é o mais agressivo. O crescimento do melanoma é rápido e, mesmo nos estágios iniciais, pode se espalhar para outros órgãos do corpo, o que chamamos de metástase. Por isso, o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura”, explica a oncologista pediátrica do Hospital do GRAACC, especializado no tratamento do câncer infantojuvenil, Natália Duarte.

O câncer de pele em crianças é extremamente raro, representando entre 1% e 4% de todos os melanomas. A estimativa de incidência anual é de 6 casos por milhão de pessoas.







Para prevenir o câncer de pele na infância, algumas medidas podem ser adotadas:







· Evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h, período de maior intensidade dos raios ultravioleta





· Usar protetor solar adequado para crianças e lembrar de reaplicá-lo a cada duas horas ou menos, se houver suor excessivo ou brincadeiras na água





· Vestir as crianças com camisetas de manga longa e chapéus





E como suspeitar?









É importante observar o surgimento e evolução de pintas e lesões em todo o corpo, não somente em áreas mais expostas ao sol, como cabeça, rosto, pescoço, braços e pernas, mas também em regiões de difícil visualização, como genitais e atrás das orelhas.







Uma ferramenta simples ajuda a identificar pintas na pele que possam ser sinais de melanoma - a regra do ABCDE. Mas lembre-se: ela não é infalível - algumas pintas benignas podem apresentar as mesmas características visuais das que são destacadas por essa regra. O diagnóstico só pode ser feito após minuciosa investigação médica. É recomendado procurar o pediatra ou dermatologista em caso de suspeita.





O que significa cada letra?





A - Assimetria: pintas que indicam melanoma apresentam formato assimétrico, ou seja, uma metade é diferente da outra



B - Bordas: as bordas de uma pinta normal são geralmente regulares e bem definidas. No melanoma, elas tendem a ser irregulares, denteadas ou borradas



C - Cor: a pinta do melanoma tem, geralmente, várias cores, como preto, marrom, vermelho, branco ou azul



D - Diâmetro: a maioria dos melanomas possui mais de 6 milímetros de diâmetro, o equivalente a uma borracha de lápis



E - Evolução: a principal característica do melanoma pediátrico é a evolução da lesão ao longo do tempo

Quaisquer mudanças nas pintas devem ser acompanhadas, como aumento do tamanho e alteração na cor. É importante prestar atenção em outros sinais e sintomas que podem estar associados, como sangramento, feridas que não cicatrizam, dor, coceira ou nódulos





Diagnóstico e tratamento









Fatores genéticos aumentam o risco de câncer de pele na infância. "Portanto, devem fazer acompanhamento periódico com pediatra e dermatologista as crianças com histórico familiar da doença, pele clara e que apresentam grande quantidade de pintas ou lesões de pele congênitas”, ressalta a médica.









O tratamento do câncer de pele é feito através de cirurgia para retirada da lesão. As chances de cura aumentam se o diagnóstico for feito nos estágios iniciais da doença, quando o tumor ainda é superficial e localizado. No caso de metástase, há necessidade de quimioterapia e/ou imunoterapia (terapia alvo).









“Por se tratar de um câncer com altas chances de reincidência, todo paciente que teve o diagnóstico de câncer de pele, mesmo após término do tratamento, deve ser acompanhado periodicamente por um serviço médico especializado para avaliação clínica e realização de exames, se necessário”, alerta Natália.

