Endoscopia ajuda a identificar bactéria que pode causar câncer no estômago

A endoscopia digestiva alta é um exame essencial para a detecção precoce de diversas doenças que afetam o sistema digestivo. Realizado de forma rápida e segura, esse procedimento permite visualizar diretamente o esôfago, o estômago e o duodeno, a primeira porção do intestino delgado. Dessa forma, é possível identificar alterações que podem indicar desde inflamações leves até condições mais graves, como úlceras e tumores.





De acordo com o coordenador médico do serviço de endoscopia digestiva do Hospital IBCC Oncologia, Rafael Monici, o exame é uma ferramenta fundamental para a medicina moderna. “A endoscopia permite detectar doenças em estágios iniciais, o que aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento”, explica.





Diagnóstico precoce salva vidas





O exame de endoscopia digestiva alta é indicado para a investigação de sintomas como dor abdominal persistente, refluxo gastroesofágico, náuseas, vômitos, dificuldades para engolir, perda de peso inexplicável e anemia sem causa aparente. Além disso, pacientes com histórico familiar de câncer gástrico e esofágico, bem como aqueles que ingeriram substâncias corrosivas, devem ser acompanhados de perto por um gastroenterologista e realizar o exame quando necessário.





“A endoscopia nos permite não apenas visualizar lesões suspeitas, mas também coletar amostras de tecido para biópsia. Isso é fundamental para diagnosticar condições como infecção pela bactéria Helicobacter pylori, que pode causar úlceras e até câncer gástrico. Quando presente, essa bactéria deve ser tratada adequadamente para evitar a progressão para gastrite crônica e suas consequências, reduzindo as chances de desenvolver câncer de estômago”, destaca Rafael Monici. “Além disso, conseguimos identificar precocemente situações de risco, como atrofia e metaplasia, que podem evoluir para tumores malignos, se não forem adequadamente vigiados”, complementa.





Procedimento rápido, seguro e sem dor





Um dos grandes mitos sobre a endoscopia é o medo de que o exame cause dor ou desconforto intenso. No entanto, a realidade é diferente. O procedimento é realizado sob sedação, garantindo que o paciente não sinta dor durante a introdução do endoscópio – um tubo flexível com câmera e luz na ponta que permite a visualização detalhada dos órgãos internos. “Sedação endovenosa deixa o paciente confortável durante o exame, tornando o procedimento indolor”, explica o especialista.





A duração da endoscopia digestiva alta varia entre 10 e 20 minutos, dependendo da necessidade de biópsia ou da realização de pequenos procedimentos terapêuticos, como a cauterização de sangramentos ou a retirada de pólipos. O paciente recebe alta no mesmo dia, sem necessidade de internação, devendo apenas aguardar a recuperação da sedação antes de retornar às atividades cotidianas.





Prevenção e qualidade de vida





A endoscopia não é apenas um exame de diagnóstico, mas também uma ferramenta de prevenção. Ao detectar precocemente condições como a esofagite de refluxo, a presença de lesões pré-cancerígenas e até mesmo o câncer em fase inicial, os médicos podem agir rapidamente, evitando complicações mais sérias.





“O câncer gástrico e o câncer de esôfago são doenças agressivas, mas quando identificados precocemente, há chances reais de cura. Quanto antes diagnosticamos a doença, mais eficaz pode ser o tratamento”, enfatiza Rafael Monici. “Por isso, a endoscopia deve ser realizada sempre que houver indicação médica, sem medo ou receio.”





Além do rastreamento de neoplasias, a endoscopia também é importante para o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas do trato digestivo, como gastrite e doença celíaca. Esses pacientes podem precisar realizar o exame periodicamente para monitoramento da evolução da doença e ajuste do tratamento.





Conscientização e acesso ao exame





Apesar de ser um exame amplamente disponível em hospitais e clínicas especializadas, muitas pessoas ainda deixam de realizá-lo por medo ou desconhecimento. Para Rafael Monici, é essencial que a população compreenda a importância da endoscopia como um exame preventivo e não apenas um recurso para quem já apresenta sintomas graves.





“O diagnóstico precoce é a chave para evitar complicações graves. Quanto mais cedo detectamos um problema, mais simples pode ser o tratamento”, reforça o especialista. “A endoscopia é um exame seguro, rápido e fundamental para garantir a saúde digestiva. É preciso perder o medo e priorizar a prevenção.”





Com um procedimento acessível e eficaz, a endoscopia digestiva alta segue como uma das principais ferramentas da medicina moderna para cuidar do trato gastrointestinal, garantindo maior qualidade de vida e bem-estar para a população.

