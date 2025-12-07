Psol lança Áurea Carolina ao Senado em Minas e admite não disputar governo

A ex-deputada federal Áurea Carolina (Psol) vai disputar uma cadeira do Senado em Minas Gerais nas eleições de 2026. O partido deu a largada eleitoral e começa a traçar a estratégia para a disputa do governo do estado.

A pré-candidatura será oficializada em evento em Belo Horizonte nesta quinta-feira (11/12). Áurea, que já foi deputada federal e vereadora da capital, tinha feito uma pausa na carreira política e não concorreu nas últimas duas eleições, em 2022 e 2024.

“Depois de tantos caminhos, aprendizados, desafios, vitórias e encontros que me atravessaram. (...) É um chamado que nasce do coletivo, das mulheres que marcham comigo, dos movimentos que me sustentam, da minha família, dos companheiros e companheiras que acreditam que Minas Gerais merece uma política mais justa, mais humana, mais Áurea”, escreveu ela, em post nas redes sociais.

Para o Psol, a candidatura “reafirma o compromisso da legenda em derrotar a extrema-direita, com o objetivo de ampliar suas bancadas no Congresso Nacional e na ALMG”.

Por outro lado, Áurea deve concorrer com um nome forte da esquerda mineira - a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT). Em entrevista ao EM Minas, programa da TV Alterosa / SBT em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, ela indicou que quer disputar uma cadeira na casa mais nobre do Congresso Nacional. De qualquer maneira, em 2026, cada estado elegerá dois nomes para o Senado Federal.

Governo de Minas

Diante da indefinição do campo lulista na escolha de um candidato para disputar o Executivo estadual em 2026, o Psol afirmou que vai priorizar uma unidade progressista, admitindo a possibilidade de não lançar candidato à chapa, fato que seria inédito na história do partido em Minas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Para 2026, será a partir da pré-candidatura de Áurea que o partido atuará para consolidar uma chapa majoritária que entregue um palanque de relevância para o presidente Lula e represente os interesses das maiorias sociais do povo mineiro”, diz nota da legenda.

