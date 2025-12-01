Assine
overlay
Início Política
Golpe de Estado

Senado abriu consulta sobre PL da Anistia?

Circula nas redes sociais uma mensagem que a Casa abriu, nestes dias, uma enquete sobre o projeto de lei do senador Hamilton Mourão

Publicidade
Carregando...
Da redação
Da redação
Repórter
01/12/2025 19:33

compartilhe

SIGA
x
Homem vestido com bandeira do Brasil atira objeto em direção ao Palácio do Planalto, durante os atos de 8 de janeiro de 2023
Homem vestido com bandeira do Brasil atira objeto em direção ao Palácio do Planalto durante os atos de 8 de janeiro de 2023 crédito: Sergio Lima / AFP

Circula nas redes sociais uma mensagem que o Senado abriu, nestes dias, uma consulta pública sobre o Projeto de Lei 5.064/2023, de autoria do senador Hamilton Mourão (Republicanos), que concede anistia aos acusados e condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Na verdade, a consulta, que dá vantagem para os contrários à proposta de anistia, foi aberta em 19 de outubro de 2023, quando o PL foi apresentado, mas ganhou notoriedade nos últimos dias em função da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Mourão foi vice-presidente de Bolsonaro. 


Leia Mais

Até agora, cerca de 1,7 milhão de pessoas votaram, sendo que 58,4% se manifestaram contrariamente à proposta de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. 


“O Senado Federal não fez convocação específica para que as pessoas opinem sobre essa proposta neste momento. Todos os projetos de lei e demais proposições que tramitam no Senado ficam abertos para receber opiniões pelo portal do e-Cidadania, conforme estabelece a Resolução nº 26 de 2013. A consulta pública é uma ferramenta de participação popular criada pelo Senado para permitir que qualquer pessoa possa se manifestar sobre as propostas legislativas em andamento. A consulta começa no dia da apresentação e vai até o final da tramitação do projeto. Portanto, a consulta do PL 5.064/2023 não é um evento novo, mas uma etapa normal do processo legislativo”, informou o Senado, por meio de uma nota publicada em seu site.


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para seu dia

Todo cidadão pode votar uma única vez nas consultas abertas pelo Senado. Basta acessar a aba e validar o voto por meio do portal gov.br.

Tópicos relacionados:

8-de-janeiro anistia bolsonaro tentativa-de-golpe

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay