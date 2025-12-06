Flávio Bolsonaro inicia pré-campanha com apelo por anistia

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) abriu oficialmente a pré-campanha à Presidência com uma mensagem: quer que o Congresso aprove, ainda em 2025, uma anistia a deputados que se oporem ao governo Lula e ao condenados do 8 de janeiro. O apelo foi feito neste sábado (6/12), um dia após anunciar o nome escolhido para representar o campo conservador na disputa de 2026.



“Começo hoje as negociações”, escreveu o senador no X, defendendo que o tema seja colocado como prioridade absoluta pelas lideranças que se identificam como oposição ao governo. Segundo ele, o objetivo é “unir a direita” em torno de uma pauta que classificou como urgente. “Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só duas semanas”, postou.

A confirmação da pré-candidatura ocorreu sexta-feira (5), quando Flávio afirmou assumir “com grande responsabilidade” a missão conferida pelo pai, a quem chamou de “a maior liderança política e moral do Brasil”. O movimento representa a formalização da tentativa da família Bolsonaro de manter protagonismo político mesmo após os desafios judiciais enfrentados pelo ex-presidente.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), em publicação nas redes, afirmou que a indicação de Flávio representa mais do que uma estratégia eleitoral: seria, segundo ele, um gesto voltado à “pacificação nacional”. Para Nikolas, o país vive um ambiente de divisão insustentável, com “famílias destruídas” e “inocentes atrás das grades”, e a pré-candidatura do senador abriria caminho para uma anistia ampla. “Que essa escolha ajude a libertar quem nunca deveria ter perdido a liberdade”, declarou nas redes sociais.

Apesar das comemorações entre aliados, o anúncio expôs fissuras dentro do próprio bolsonarismo. O pastor Silas Malafaia, um dos principais conselheiros de Jair Bolsonaro, publicou uma crítica indireta ao processo, dizendo que “o amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas”. A frase foi interpretada como desaprovação à candidatura de Flávio e sinal de disputa interna.

Agenda

Segundo a assessoria de Flavio, a agenda da família Bolsonaro segue ativa. Flávio deve comparecer neste domingo (7) ao Campus CN Hípica Hall, na Comunidade das Nações, acompanhado da família. Já na terça-feira (16), visitará o pai, que segue preso.