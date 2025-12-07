Flávio condiciona desistência de candidatura a Bolsonaro 'livre'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou em entrevista à TV Record que só irá desistir da candidatura à presidência se o ex-presidente Jair "Bolsonaro estiver livre, nas urnas", de acordo com o portal R7, do grupo da emissora.

Mais cedo, o parlamentar havia afirmado que poderia desistir da corrida ao Planalto, mas que, para isso, haveria um "preço".

"Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim", disse o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após participar de um culto evangélico em Brasília.

À Record, Flávio declarou que o "preço é justiça".

"E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro, nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. Minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente", afirmou, segundo a reportagem.

Anistia

Indagado se a anistia para o pai e outros condenados por atos golpistas bastaria para deixar a pré-candidatura, segundo o R7, ele teria respondido: "Tem que ter Bolsonaro nas urnas".

"A única forma disso [desistência] acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando com seus netos, filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é meu preço."

O senador também disse que seu pai já tinha cravado a escolha de seu nome quatro vezes.

"Eu que, na verdade, segurei esse tempo todo. Falava: 'Pai, você tem que ter a convicção do que está fazendo'. Ele disse ter a convicção. O trabalho que eu fiz foi conversar com o máximo de pessoas que pude antes disso se tornar público. Foi da forma que tinha que ser", declarou, segundo o portal.