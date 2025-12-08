Assine
overlay
Início Política
DINHEIRO PÚBLICO

STF: Dino aciona PF para investigar mais irregularidades em 'emendas Pix'

Segundo a CGU, foram identificadas inconsistências em repasses aos 20 municípios que mais receberam recursos da União, em 2024

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Strickland - Correio Braziliense
FS
Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Repórter
08/12/2025 18:59

compartilhe

SIGA
x
Ministro Flávio Dino do STF
Ministro Flávio Dino acionou a PF crédito: Antonio Augusto / STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (8/12) que a Polícia Federal (PF) investigue novas suspeitas de irregularidades no uso das chamadas “emendas Pix” — transferências diretas de recursos de parlamentares para municípios. A decisão do magistrado foi motivada por uma auditoria, encaminhada pela Controladoria-Geral da União, que apontou novas irregularidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a CGU, foram identificadas inconsistências em repasses aos 20 municípios que mais receberam recursos em 2024. Ao todo, as emendas somam R$ 72,3 milhões. A controladoria destacou problemas na aplicação do dinheiro, na prestação de contas e na aquisição de bens e serviços financiados pelas emendas.

Leia Mais

Segundo Dino, as conclusões da CGU reforçam o descontrole e o descumprimento das determinações do Supremo. “Tais auditorias por amostragem parecem indicar a permanência de um quadro generalizado de ilegalidades, com grave afronta às decisões do STF em tema tão relevante quanto o uso de dezenas de bilhões de reais do Orçamento da União”, frisou.

Além de acionar a PF, o ministro determinou que a CGU elabore um plano de auditoria específico para o exercício de 2026. O documento deverá mapear as cinco regiões do país e identificar as áreas da administração pública mais suscetíveis a desvios de recursos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso está sob responsabilidade de Dino desde a aposentadoria da ministra Rosa Weber, relatora original da ação que discute a transparência das emendas. Em fevereiro, o ministro homologou um plano de trabalho segundo o qual o Congresso se comprometeu a dar publicidade aos autores das destinações do dinheiro e aos beneficiários dos repasses. A mesma decisão liberou a retomada dos pagamentos que estavam suspensos por ordem do STF.

Tópicos relacionados:

dino flavio-dino pf stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay