Flávio Bolsonaro: 'Não reeleger Lula vai salvar meu pai da prisão'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, em entrevista publicada pela Folha de S. Paulo, que impedir a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 é “o que vai salvar” seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro ((PL) da prisão. O parlamentar disse ainda que sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto é “irreversível” e que não abrirá mão da disputa em favor do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Flávio declarou que não haverá cenário em que ele e Tarcísio concorram simultaneamente. “Seria uma ignorância muito grande, e ignorante é tudo o que o Tarcísio não é”, afirmou. Segundo o senador, a única condição para retirar seu nome seria a volta do pai à disputa presidencial. “Minha candidatura não está à venda. A condição é Bolsonaro livre e nas urnas.”

O senador, que se apresentou como a “versão moderada” do bolsonarismo, citando inclusive ter tomado a vacina contra a Covid-19, disse que seguirá na campanha mesmo sem apoio do centrão. “Vou com o povo. Óbvio que quero mais partidos comigo, mas estamos no mesmo projeto contra o PT”, afirmou.

Flávio também criticou o andamento do projeto de anistia a Jair Bolsonaro no Congresso e acusou o parlamento de “humilhação” ao não levar o tema ao plenário. Para ele, a proposta atual não atende ao movimento bolsonarista.

“Com esse projeto que querem entubar, Bolsonaro vai ficar mais dois anos preso. Em mais dois anos, já tem presidente e Congresso novo, não preciso mais desse projeto. Eu não vou mais ficar entubando historinha, vaselina para lá e para cá, como se tivesse possibilidade de fazer alguma composição. As coisas não vão se resolver daqui até as próximas eleições”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de ficar satisfeito com a anistia mesmo que o pai permaneça inelegível, o senador respondeu que isso não está em discussão. Segundo ele, apenas uma anistia total, que permita a Jair Bolsonaro deixar a prisão e disputar as eleições, seria suficiente para que desistisse da candidatura.

Flávio também rejeitou acusações de que estaria fazendo chantagem ao condicionar sua permanência na disputa. “Temos o direito de definir o nome que vai simbolizar a continuidade do movimento que Bolsonaro inaugurou”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao comentar o peso da eleição de 2026, ele reiterou que a derrota do atual presidente é central para seu projeto político e familiar. “Acho que não reeleger Lula é o que vai salvar o Brasil e vai salvar o meu pai da prisão”, afirmou.