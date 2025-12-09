Assine
overlay
Início Política
EXPULSO DE PLENÁRIO

"Extremismos testam a democracia todos os dias", diz Hugo Motta sobre Braga

Motta chama ação de Glauber de "reincidente", compara postura a extremismo e pede apuração sobre cobertura jornalística, que foi retirada da Câmara

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
09/12/2025 19:12 - atualizado em 09/12/2025 19:25

compartilhe

SIGA
x
Hugo Motta afirmou que deputados estão sendo investigados pelo que ele considera "crime de opinião"
Hugo Motta crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, em publicação nas redes sociais, que o protesto de Glauber Braga (PSOL-RJ) no plenário desrespeita a instituição e se equipara a atitudes extremistas. A manifestação ocorreu após a inclusão do processo de cassação do mandato de Braga na pauta da Casa, o que levou o deputado do PSOL a ocupar a cadeira da Presidência na noite desta terça-feira (9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Em sua postagem, Motta escreveu que o ato não configura desrespeito pessoal, mas institucional. “Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da Presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo”, afirmou. Segundo Motta, a conduta é reincidente: “Inclusive de forma reincidente, pois já havia ocupado uma comissão em greve de fome por mais de uma semana.”

O presidente da Câmara também criticou o que chamou de contradição nas ações de setores que se apresentam como defensores da democracia. “O agrupamento que se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica. O extremismo não tem lado porque, para o extremista, só existe um lado: o dele”, disse.

Motta declarou que a democracia precisa ser protegida de gestos autoritários. “Temos que proteger a democracia do grito, do gesto autoritário, da intimidação travestida de ato político. Extremismos testam a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida”, escreveu.

Ao final da publicação, o deputado informou ter determinado a apuração de “possíveis excessos” relacionados à cobertura da imprensa durante os acontecimentos no plenário.

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados cassacao glauber-braga greve-de-fome hugo-mott hugo-motta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay