Lula concede entrevista exclusiva ao EM Minas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu, nesta quinta-feira (11/12), uma entrevista exclusiva ao EM Minas, programa do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa. A conversa, conduzida pela jornalista Carol Saraiva, gravada na base aérea na Região da Pampulha, será transmitida a partir das 13h pela TV Alterosa e pelo YouTube do Portal Uai.

Durante os 27 minutos de entrevista, Lula comentou a agenda dele hoje no estado, voltou a tratar do Projeto de Lei da Dosimetria, tema que tem movimentado o Congresso, e abordou os cenários eleitorais de 2026 em Minas e no Brasil. O conteúdo será exibido na íntegra no programa e, posteriormente, disponibilizado nas redes sociais do Estado de Minas.

O presidente visita nesta quinta-feira Itabira (MG), na Região Central. Lula não ia ao município, terra natal de Carlos Drummond de Andrade, desde 1996. De lá, o petista segue para Belo Horizonte, onde participa da abertura da Caravana Federativa, evento que reúne órgãos do governo federal para atendimento direto a prefeitos e gestores públicos.

Esta é a oitava visita de Lula a Minas em 2025. O presidente já passou por oito cidades diferentes ao longo do ano, repetindo trajetos em Belo Horizonte, Contagem e Mariana. Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas segue como uma das prioridades da articulação política do governo federal.

EM Minas

O EM Minas é uma produção da TV Alterosa, do Portal UAI e do jornal Estado de Minas. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local.

