Sucupira diz que volta de Lula permitiu inaugurar serviço em Itabira

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O ex-prefeito de Teófilo Otoni (MG) e assessor especial do Ministério da Saúde, Daniel Sucupira, disse que foi preciso a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder para que o Centro de Radioterapia do Hospital Municipal Nossa Senhora das Dores, em Itabira (MG), região Central do estado, saísse do papel.

Lula inaugura logo mais a estrutura, que já começa nesta quinta-feira (11/12) a atender os pacientes do município e de cerca de 30 cidades do entorno.



"Em 2012, o ministro ( Alexandre) Padilha, na sua primeira gestão no Ministério da Saúde, ele anunciou a liberação desse serviço de radioterapia. De lá para cá não foi concluída a obra, os serviços não iniciaram. E com o retorno do presidente Lula, temos o inicio efetivo do serviço " , Segundo ele, o governo Jair Bolsonaro atrasou e não concluiu as obras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Foi necessário o presidente Lula voltar para concluir essa obra para dar conta de ofertar para a comunidade, não somente aqui da cidade de Itabira mas para todo a região do médio Piracicaba".