OBRA NA SAÚDE

Sucupira diz que volta de Lula permitiu inaugurar serviço em Itabira

Presidente da República está em Minas e vai conhecer centro de Radioterapia que inicia atendimento a pacientes ainda nesta quinta-feira (11/12)

Alessandra Mello
11/12/2025 10:22 - atualizado em 11/12/2025 11:01

Presidente Lula volta a Minas e se prepara para entrevista exclusiva aos Diários Associados, em 11/12/25
Presidente Lula volta a Minas e se prepara para entrevista exclusiva aos Diários Associados, em 11/12/25 crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

O ex-prefeito de Teófilo Otoni (MG) e assessor especial do Ministério da Saúde, Daniel Sucupira, disse que foi preciso a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder para que o Centro de Radioterapia do Hospital Municipal Nossa Senhora das Dores, em Itabira (MG), região Central do estado, saísse do papel.

Lula inaugura logo mais a estrutura, que já começa nesta quinta-feira (11/12) a atender os pacientes do município e de cerca de 30 cidades do entorno.

"Em 2012, o ministro ( Alexandre) Padilha, na sua primeira gestão no Ministério da Saúde, ele anunciou a liberação desse serviço de radioterapia. De lá para cá não foi concluída a obra, os serviços não iniciaram. E com o retorno do presidente Lula, temos o inicio efetivo do serviço " , Segundo ele, o governo Jair Bolsonaro atrasou e não concluiu as obras.

"Foi necessário o presidente Lula voltar para concluir essa obra para dar conta de ofertar para a comunidade, não somente aqui da cidade de Itabira mas para todo a região do médio Piracicaba".

