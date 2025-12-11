Lula volta a citar Kalil como opção ao governo de Minas em 2026

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a mencionar o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) como uma das alternativas do campo progressista para a disputa ao governo de Minas em 2026. A sinalização foi feita durante entrevista ao EM Minas, programa do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa.

Lula afirmou que, caso o senador Rodrigo Pacheco (PSD) mantenha a decisão de não concorrer ao Palácio Tiradentes, outros nomes já estão colocados na mesa. Entre eles, o ex-prefeito, que recebeu apoio direto do presidente na eleição de 2022, segue sendo considerado uma liderança com projeção estadual e capacidade de encabeçar uma chapa.

Kalil disputou o Governo de Minas nas eleições passadas contra o atual governador Romeu Zema (Novo), que ganhou as eleições no primeiro turno.

O presidente também citou o deputado Tadeu Martins Leite (MDB), o Tadeuzinho, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), além das prefeitas Marília Campos (PT), de Contagem, e Margarida Salomão (PT), de Juiz de Fora. Segundo ele, o campo progressista dispõe de quadros expressivos e não pretende antecipar a escolha.

“Nós temos o Kalil, que eu já apoiei aqui na eleição passada. Nós temos agora o Tadeuzinho. Nós temos duas prefeitas importantes, Juiz de Fora e Contagem, são duas prefeitas muito importantes. Nós ainda temos ministros, deputados. Ou seja, eu não tenho pressa, sabe? Quem tem pressa come cru” disse em entrevista exclusiva ao Estado de Minas e TV Alterosa.



O EM Minas é uma produção da TV Alterosa, do Portal UAI e do jornal Estado de Minas. O programa é conduzido pela jornalista Carol Saraiva. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local. A íntegra da entrevista está disponível no YouTube do Portal Uai.