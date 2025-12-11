‘Prefiro pão com mortadela’: Lula rebate Zema sobre banana com casca

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu, em entrevista exclusiva ao EM Minas do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, exibida nesta quinta-feira (11/12), as críticas do governador Romeu Zema (Novo) e usou a comparação entre “mortadela e banana com casca” para responder às provocações do mineiro.



“Olha, quando ele fala que o meu governo é uma bomba-relógio, ele deve estar olhando para o governo dele. Porque ele pegou esse governo com uma dívida de cento e poucos bilhões e deixou com 200. Ele passou 8 anos sem pagar dívida. E quem fez um acordo para resolver o problema da dívida de Minas fomos nós”, disse. “Com Propag gente está obrigando o governador a reduzir juros; ele vai ter de parar de ‘comer banana com casca’ e vai ter que investir em custo profissionalizante para formar a juventude de Minas Gerais. Então, esse tipo de gente que faz política na internet, contando mentira, comendo jaca com casca, abacaxi com casca, melancia com casca, banana com casca, não dá certo na hora da verdade.

Segundo Lula, se o Zema for “candidato a presidente, o ano que vem é a hora da verdadel. “A gente vai ver o que ele fez em Minas Gerais e o que eu fiz. E eu, sinceramente, prefiro comer um pão com mortadela do que comer banana com casca. Eu desde pequeno aprendi a descascar banana. Nem macaco come banana com casca; tira a banana, porque é uma coisa civilizatória. Essas pessoas que vivem de gracinha na internet, vivendo de invenção, não vão dar certo. Política é trabalho; o ano que vem é o ano da verdade.”

As declarações de Lula são referentes ao vídeo em que Romeu Zema aparece comendo banana com casca para criticar a alta dos preços dos alimentos. No registro publicado nas redes sociais, o governador afirma: “Desta vez eu recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não, e ela falou que sim”, e em seguida morde a fruta. “Não fica tão bom quanto uma banana pura, não, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar.” A legenda reforça a mensagem: “Nutricionista deu ok. Comendo com a casca podemos economizar!”

A publicação veio dias após Lula declarar, em entrevista, na Bahia, que evitar comprar produtos muito caros pode ajudar a pressionar o mercado. “Se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, senão vai estragar. Isso é da sabedoria do ser humano”, afirmou o presidente na ocasião.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O EM Minas é uma produção da TV Alterosa, do Portal UAI e do jornal Estado de Minas. O programa é conduzido pela jornalista Carol Saraiva. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local.

