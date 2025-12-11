Lula para Zema: ‘Vamos ver a verdade ano que vem’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu às críticas do governador Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República, durante entrevista ao EM Minas, programa do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, nesta quinta-feira (11/12). Ao comentar as declarações do mineiro, que tem intensificado ataques ao PT e à gestão federal, Lula afirmou que 2026 será “o ano da verdade” sobre o legado de cada um em Minas Gerais.

Zema lançou sua pré-campanha em agosto, com o slogan “O Brasil primeiro”, e tem apostado num discurso de oposição ao PT. Questionado sobre uma fala do governador, que acusou o governo federal de produzir “resultados artificiais” e comparou a gestão petista a uma “bomba-relógio”, Lula disse que Zema estaria descrevendo a si próprio.

Sem mencionar diretamente as expressões usadas pelo governador, o presidente criticou o que considera uma política feita “na internet” e baseada em provocações. Disse que Zema deverá apresentar seus resultados e convencer o eleitorado nacional caso queira ocupar o Planalto. “O ano que vem é o ano da verdade”, afirmou, em referência à eventual disputa entre ambos.

Lula também observou que, se o confronto ocorrer nas urnas, pretende apresentar o impacto de suas políticas de inclusão social em Minas e compará-las ao desempenho do governo estadual. Segundo ele, caberá ao eleitor definir “quem cuida dos pobres” no estado.

“Se o Zema é pré-candidato à presidência, o ano que vem será a hora da verdade. A gente vai ver o que ele fez em Minas Gerais e o que eu fiz”, disse. “É uma diferença muito grande. Ele vai ter que ir para a rua, vai ter que convencer o povo, vai ter que explicar o que ele fez em Minas Gerais, sabe? E eu, sinceramente, prefiro comer um pão com mortadela do que comer banana com casca. Eu desde pequeno aprendi a descascar banana”, completou.



O EM Minas é uma produção da TV Alterosa, do Portal UAI e do jornal Estado de Minas. O programa é conduzido pela jornalista Carol Saraiva. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local. A íntegra da entrevista está disponível no YouTube do Portal Uai.