Assista à entrevista exclusiva com o presidente Lula

Presidente da República faz última visita a Minas Gerais antes do fim de 2025; Lula fala sobre Minas, eleições, dosimetria e BR-381

Estado de Minas
Estado de Minas
11/12/2025 12:45 - atualizado em 11/12/2025 13:22

Presidente Lula concede entrevista ao jornal Estado de Minas, à TV Alterosa e ao Portal Uai, veículos do Diários Associados MInas
Presidente Lula concede entrevista ao jornal Estado de Minas, à TV Alterosa e ao Portal Uai, veículos do Diários Associados MInas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

O programa EM Minas, do Estado de MinasPortal Uai e TV Alterosa, entrevista com exclusividade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A conversa é a partir das 13h desta quinta-feira (11/12).

A entrevista com Lula é transmitida ao vivo pelo Youtube do Portal Uai e na televisão aberta pela TV Alterosa.

Lula em Minas

O presidente desembarca nesta quinta em Minas, onde participa da inauguração do serviço de radioterapia para paciente oncológicos do Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira (MG), na Região Central do estado, obra de cerca de R$ 30 milhões feita com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Depois, em Belo Horizonte, dá início à Caravana Federativa, evento da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, no Expominas.

A visita acontece em meio a indefinições sobre quem será o candidato do presidente ao governo de Minas, segundo maior colégio eleitoral do país, considerado estado-pêndulo das decisões sobre as campanhas presidenciais, já que, desde 2002, o candidato a presidente mais votado no estado subiu a rampa do Planalto.

Tópicos relacionados:

bh entrevista lula minas-gerais pt

