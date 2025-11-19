Aeroportos da Pampulha e de Confins são vendidos a grupo mexicano

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

A Motiva, antiga CCR, anunciou a venda de todo o seu portfólio de aeroportos, incluindo os dois principais terminais mineiros: o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e o Aeroporto da Pampulha. O comprador é o Aeropuerto de Cancún, subsidiário do Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), uma das maiores operadoras da América Latina, que desembolsou R$ 11,5 bilhões para assumir a operação de 20 aeroportos no Brasil e no exterior.

A transação envolve R$ 5 bilhões em patrimônio líquido referente às participações acionárias da Motiva nos terminais e outros R$ 6,5 bilhões relativos à parcela da empresa nas dívidas líquidas da CPC Holding, estrutura que concentra as concessões. A holding reúne 17 aeroportos brasileiros e três internacionais, movimentando cerca de 45 milhões de passageiros ao ano em mais de 200 rotas regulares.

A venda encerra a participação da Motiva no setor, movimento que, segundo a companhia, está alinhado ao plano estratégico de focar a atuação em rodovias e trilhos. A empresa destacou, em nota, que a operação “viabiliza destravamento de valor, simplificação do portfólio e maior flexibilidade para um crescimento rentável e seletivo”.

Mais de 20 grupos europeus, latino-americanos e asiáticos apresentaram propostas. No Brasil, além de Minas Gerais, o pacote inclui terminais em Curitiba, Goiânia, Foz do Iguaçu, Navegantes, Londrina, São Luís, Pelotas, Teresina e Palmas. No exterior, entram no negócio aeroportos da Costa Rica, Curaçao e Equador.

A Motiva havia arrematado o Aeroporto da Pampulha em 2021 por R$ 34 milhões. Já a entrada em Confins ocorreu em 2013, por R$ 1,82 bilhão, concessão que se consolidou com expansão de malha e obras de modernização ao longo da última década.

Processo segue até 2026

Apesar do anúncio, nada muda de imediato para passageiros ou trabalhadores. A conclusão do negócio está prevista apenas para 2026 e depende de aprovação de órgãos reguladores no Brasil e no exterior, incluindo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e autoridades concorrenciais.

Até lá, a Motiva seguirá à frente das operações, mantendo o quadro atual de colaboradores e cumprindo integralmente os contratos e investimentos previstos.

Por meio de nota, o Ministério de Portos e Aeroportos celebrou a chegada do grupo mexicano ao país. Para o ministro Silvio Costa Filho, a operação simboliza confiança internacional no mercado brasileiro de aviação. “Trata-se da maior transação aeroportuária em curso no mundo. O investimento de R$ 5 bilhões por uma operadora internacional no Brasil demonstra confiança no crescimento do setor”, disse o ministro.

Costa Filho também ressaltou o potencial para ampliar a conexão aérea entre Brasil e México, considerando a posição estratégica dos dois países como hubs naturais de ligação entre América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Segundo o ministério, entre janeiro e setembro de 2025 foram registrados 1.375 voos entre os dois países, crescimento de 17% em relação ao período anterior, e 253 mil passageiros, alta de 15,4%.

“Estamos vivendo o maior volume de investimentos da história da infraestrutura aeroportuária. Em dois anos e meio, incluímos quase 30 milhões de passageiros à aviação brasileira”, afirmou o ministro.

O que será vendido?

Brasil

Aeroporto Afonso Pena - Paraná

Aeroporto Internacional Juan Santamaria - Costa Rica

Aeroporto Internacional de Belo Horizonte - Confins



Aeroporto Internacional de Goiânia - Goiás

Aeroporto Internacional de Pelotas - Rio Grande do Sul

Aeroporto Internacional de Quito - Equador

Aeroporto Internacional de São Luís - Maranhão

Aeroporto Internacional de Uruguaiana - Rio Grande do Sul

Aeroporto da Pampulha - Belo Horizonte

Aeroporto de Bacacheri - Paraná

Aeroporto de Bagé - Rio Grande do Sul

Aeroporto de Foz do Iguaçu - Paraná

Aeroporto de Imperatriz - Maranhão

Aeroporto de Joinville - Santa Catarina

Aeroporto de Londrina - Paraná

Aeroporto de Navegantes - Santa Catarina

Aeroporto de Palmas - Tocantins

Aeroporto de Petrolina - Pernambuco

Aeroporto de Teresina - Piauí

Exterior

San José (Costa Rica) – Aeroporto Internacional Juan Santamaría

Curaçao – Aeroporto Internacional de Curaçao

Quito (Equador) – Aeroporto Internacional de Quito

Com informações da Agência Brasil