Lula cita Tadeuzinho como possível nome ao governo de Minas em 2026

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apontou o deputado estadual Tadeu Martins Leite (MDB), o Tadeuzinho, atual presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), como um dos nomes considerados pelo campo progressista para a disputa do governo mineiro em 2026. A sinalização ocorreu durante entrevista ao EM Minas, programa do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa.

Lula destacou que, caso o senador Rodrigo Pacheco (PSD) mantenha a intenção de não concorrer ao Executivo estadual, outros quadros já são avaliados internamente. Entre eles, além de Tadeuzinho, o presidente citou o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), a quem apoiou nas eleições de 2022, as prefeitas Marília Campos (PT), de Contagem, e Margarida Salomão (PT), de Juiz de Fora.

Segundo o presidente, o campo progressista dispõe de diferentes lideranças capazes de encabeçar uma candidatura competitiva em Minas. Ele afirmou que não pretende acelerar a escolha e que o nome será definido apenas quando o cenário estiver consolidado.

“Nós temos o Kalil, que eu já apoiei aqui na eleição passada. Nós temos agora o Tadeuzinho. Nós temos duas prefeitas importantes, Juiz de Fora e Contagem, são duas prefeitas muito importantes. Nós ainda temos ministros, deputados. Ou seja, eu não tenho pressa, sabe? Quem tem pressa come cru” disse em entrevista exclusiva ao Estado de Minas e TV Alterosa.

"Ou seja, eu vou esperar o tempo passar. Eu ainda quero que o Pacheco esteja ouvindo essa entrevista, para saber que eu não perdi a esperança de que o Pacheco seja candidato a governador. E na hora que chegar o momento de decidir, se ele não quiser mesmo, nós vamos tentar trabalhar com outras pessoas”, completou.



O EM Minas é uma produção da TV Alterosa, do Portal UAI e do jornal Estado de Minas. O programa é conduzido pela jornalista Carol Saraiva. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local. A íntegra da entrevista está disponível no YouTube do Portal Uai.