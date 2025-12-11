Falha em semáforos complica trânsito na Avenida do Contorno
Cenário requer atenção dos motoristas; ao menos quatro cruzamentos estão sem sinalização na Região Centro-Sul de BH
Semáforos desligados complicam o trânsito na Avenida do Contorno, no trecho a partir da Avenida Teresa Cristina até a altura do Hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (11/12).
O tráfego nas imediações da região estão congestionados. No Waze, foram reportados ao menos quatro alertas de falha em semáforos.
Os registros foram feitos próximos aos cruzamentos da Contorno com a Avenida Augusto de Lima, onde o trânsito está parado; na Rua dos Guajajaras e João Lúcio Brandão; e entre as ruas Ametista e Rio Claro.
O trânsito, segundo o aplicativo está intenso nos dois sentidos da avenida que contorna a cidade e já reflete em outras ruas como a Platina e até na Teresa Cristina.
Além das notificações na Contorno, o Waze também registrou duas falhas em semáforos na Avenida Barbacena, próximo ao cruzamento com a Rua dos Timbiras.
Motoristas que trafegam pela área devem redobrar a atenção, já que pelo menos quatro cruzamentos estão sem sinalização e com risco de acidentes.
Procurada pela reportagemm a BHTrans informou que os semáforos estão desligados por falta de energia elétrica. A Cemig já foi acionada.