TRÂNSITO CAÓTICO

Falha em semáforos complica trânsito na Avenida do Contorno

Cenário requer atenção dos motoristas; ao menos quatro cruzamentos estão sem sinalização na Região Centro-Sul de BH

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
11/12/2025 15:46

Cruzamento da av. do Contorno com av. Teresa Cristina
Com semáforos instáveis, trânsito na capital está complicado em vários pontos, como na Avenida Teresa Cristina com a Contorno crédito: Reprodução/ImageView

Semáforos desligados complicam o trânsito na Avenida do Contorno, no trecho a partir da Avenida Teresa Cristina até a altura do Hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (11/12).

O tráfego nas imediações da região estão congestionados. No Waze, foram reportados ao menos quatro alertas de falha em semáforos.

Os registros foram feitos próximos aos cruzamentos da Contorno com a Avenida Augusto de Lima, onde o trânsito está parado; na Rua dos Guajajaras e João Lúcio Brandão; e entre as ruas Ametista e Rio Claro.

O trânsito, segundo o aplicativo está intenso nos dois sentidos da avenida que contorna a cidade e já reflete em outras ruas como a Platina e até na Teresa Cristina.

Além das notificações na Contorno, o Waze também registrou duas falhas em semáforos na Avenida Barbacena, próximo ao cruzamento com a Rua dos Timbiras.

Motoristas que trafegam pela área devem redobrar a atenção, já que pelo menos quatro cruzamentos estão sem sinalização e com risco de acidentes.

Procurada pela reportagemm a BHTrans informou que os semáforos estão desligados por falta de energia elétrica. A Cemig já foi acionada.

