Operação transfere líderes de facções criminosas de presídios em Minas
Ação da polícia penal de Minas Gerais foi realizada em 12 cidades na manhã desta quinta-feira (11/12) com o objetivo de enfraquecer o crime organizado
compartilheSIGA
Cerca de dois mil detentos integrantes de facções foram transferidos de presídios em Minas Gerais, em operação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário (Depen-MG), na manhã desta quinta-feira (11/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a pasta, a “Operação Sinapse” é uma ação estratégica, preventiva e repressiva, com o intuito de fortalecer o controle institucional e o enfrentamento qualificado do crime organizado dentro do sistema prisional.
A operação mobiliza dez unidades prisionais que abrigam detentos classificados como perigosos em 12 municípios mineiros. O objetivo central é interromper fluxos ilícitos de comunicação, desarticular lideranças internas e restabelecer padrões rigorosos de disciplina e ordem.
Leia Mais
A ação é resultado de um planejamento baseado em levantamentos de inteligência e integra equipes táticas e analíticas para garantir uma resposta rápida, coordenada e tecnicamente fundamentada.
“A Operação Sinapse foi estruturada para cortar conexões criminosas e fortalecer os mecanismos de segurança institucional. É uma ação que reafirma o compromisso permanente do Estado de Minas Gerais com a proteção da sociedade e a defesa da ordem pública”, destacou o Diretor-Geral do Departamento Penitenciário, Leonardo Badaró.
- Facção incendeia ônibus em Venda Nova e ameaça: ‘Vamos queimar BH inteira’
- "Só foram mortos criminosos", diz vice-governador sobre tiroteio em BH
A ação envolve cerca de 1 mil policiais penais dos grupamentos especializados, sendo eles o Comando de Operações Especiais (Cope), Grupo de Intervenção Rápida (Gir), Grupo de Escolta Tático Prisional (Getap), Grupo de Operações com Cães (Goc), Grupamento de Patrulha Aérea (Gpear) e equipes de inteligência. O efetivo realizou buscas, varreduras e cumprimento de transferências.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Até a publicação desta matéria, a operação seguia em andamento. A Sejusp destacou que novas informações serão divulgadas conforme a evolução das atividades operacionais