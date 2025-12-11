Assine
OPERAÇÃO SINAPSE

Operação transfere líderes de facções criminosas de presídios em Minas

Ação da polícia penal de Minas Gerais foi realizada em 12 cidades na manhã desta quinta-feira (11/12) com o objetivo de enfraquecer o crime organizado

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/12/2025 12:16

Operação transfere líderes de facções criminosas de presídios em Minas
Operação transfere líderes de facções criminosas de presídios em Minas crédito: Depen-MG/Divulgação

Cerca de dois mil detentos integrantes de facções foram transferidos de presídios em Minas Gerais, em operação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário (Depen-MG), na manhã desta quinta-feira (11/12).

De acordo com a pasta, a “Operação Sinapse” é uma ação estratégica, preventiva e repressiva, com o intuito de fortalecer o controle institucional e o enfrentamento qualificado do crime organizado dentro do sistema prisional.

A operação mobiliza dez unidades prisionais que abrigam detentos classificados como perigosos em 12 municípios mineiros. O objetivo central é interromper fluxos ilícitos de comunicação, desarticular lideranças internas e restabelecer padrões rigorosos de disciplina e ordem.

A ação é resultado de um planejamento baseado em levantamentos de inteligência e integra equipes táticas e analíticas para garantir uma resposta rápida, coordenada e tecnicamente fundamentada.

“A Operação Sinapse foi estruturada para cortar conexões criminosas e fortalecer os mecanismos de segurança institucional. É uma ação que reafirma o compromisso permanente do Estado de Minas Gerais com a proteção da sociedade e a defesa da ordem pública”, destacou o Diretor-Geral do Departamento Penitenciário, Leonardo Badaró.

A ação envolve cerca de 1 mil policiais penais dos grupamentos especializados, sendo eles o Comando de Operações Especiais (Cope), Grupo de Intervenção Rápida (Gir), Grupo de Escolta Tático Prisional (Getap), Grupo de Operações com Cães (Goc), Grupamento de Patrulha Aérea (Gpear) e equipes de inteligência. O efetivo realizou buscas, varreduras e cumprimento de transferências.

Até a publicação desta matéria, a operação seguia em andamento. A Sejusp destacou que novas informações serão divulgadas conforme a evolução das atividades operacionais

