GUERRA DE FACÇÕES

Tiroteio que matou dois no Barreiro seria retaliação do Comando Vermelho

Integrantes da organização criminosa atacaram membros do Terceiro Comando Puro (TCP) que participavam de confraternização em praça

Clara Mariz
ID
Ivan Drummond
AC
Alexandre Carneiro
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
04/12/2025 19:09

Condução de detido durante ocorrência no Barreiro, onde varios participantes de churrasco foram baleados, incluso duas vítimas fatais. Conduzido ferido e enfaixado entra no DHPP
Até o momento, dois suspeitos foram presos por participação no ataque na região do Barreiro crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

O tiroteio que matou duas pessoas na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na manhã desta quinta-feira (4/12), teria sido uma retaliação de integrantes do Comando Vermelho (CV) contra membros de uma facção rival, o Terceiro Comando Puro (TCP), cujos integrantes são conhecidos como "traficrentes". É o que indicam as apurações preliminares da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), de acordo com uma fonte da corporação, que conversou com o Estado de Minas em condição de anonimato. 

As informações já levantadas pela PCMG indicam que criminosos que atuam nos bairros Flávio Marques Lisboa e Bonsucesso, no Barreiro, estariam se aproximando do TCP. Integrantes do CV, que também cobiçam a área, teriam feito um ataque para desencorajar uma aliança com a organização rival.

"Eles tiveram notícia que os meninos estariam lá, no (Bairro) Bom Sucesso, e tentaram um ataque. Só que não saiu do jeito que eles imaginaram: os meninos revidaram e acabou que um dos atacantes, que era do Morro das Pedras, foi morto também", diz a fonte. 

A ação criminosa foi realizada no momento em que os alvos se divertiam em um churrasco, supostamente financiado com dinheiro do tráfico de drogas. Até o momento, dois suspeitos, que sobreviveram à investida armada, foram presos. 

Inocentes feridos

Segundo o policial ouvido pela reportagem, havia inocentes entre as nove pessoas feridas durante o tiroteio. "Tinha vários meninos na quadra do futebol que não tinham nada nada a ver com a criminalidade e acabaram sendo alvejados lá. A gente está verificando isso", diz. Ao comentar o crime, na manhã desta quinta, o vice-governador Mateus Simões (PSD-MG) destacou que os dois mortos eram integrantes de facções, mas não fez qualquer comentário sobre os feridos.

Quanto aos uniformes da PCMG que os atiradores usavam no momento do ataque, as investigações ainda não concluíram se são peças autênticas ou reproduções. Os criminosos também portavam distintivos da corporação, que não têm a numeração presente nas insígnias legítimas: no momento, também não está claro se tais objetos são, ou não, simulacros. 

