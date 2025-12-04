Ataque armado em festa no Barreiro deixa dois mortos e nove feridos
De acordo com a PM, o tiroteio teria sido motivado por uma briga de facções criminosos rivais que atuam no tráfico de drogas na região
A polícia acredita que o ataque a pessoas que estavam participando de uma festa no Bairro Bonsucesso, no Barreiro, em Belo Horizonte (MG), tenha sido motivado por briga entre facções rivais. Duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira (3/12).
As vítimas faziam parte do grupo que chegou ao local em um carro e duas motocicletas atirando e vestidos com uniformes da Polícia Civil.
Os feridos foram levados para hospitais de Belo Horizonte, entre eles o João XXIII, onde permanecem sob escolta policial.
A ocorrência está em andamento. Militares de vários batalhões estão no local para tentar identificar e prender os suspeitos.
Matéria está em atualização