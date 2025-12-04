Assine
overlay
Início Gerais
VESTIDOS DE POLÍCIA

Ataque armado em festa no Barreiro deixa dois mortos e nove feridos

De acordo com a PM, o tiroteio teria sido motivado por uma briga de facções criminosos rivais que atuam no tráfico de drogas na região

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/12/2025 07:44

compartilhe

SIGA
x
Conforme a PM, a motivação do crime poderia estar relacionada à disputa pelo tráfico de drogas no bairro
BH: homens fantasiados de policiais matam dois e ferem vários em quadra de BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A polícia acredita que o ataque a pessoas que estavam participando de uma festa no Bairro Bonsucesso, no Barreiro, em Belo Horizonte (MG), tenha sido motivado por briga entre facções rivais. Duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira (3/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As vítimas faziam parte do grupo que chegou ao local em um carro e duas motocicletas atirando e vestidos com uniformes da Polícia Civil.

Leia Mais

Os feridos foram levados para hospitais de Belo Horizonte, entre eles o João XXIII, onde permanecem sob escolta policial.

A ocorrência está em andamento. Militares de vários batalhões estão no local para tentar identificar e prender os suspeitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria está em atualização

Tópicos relacionados:

barreiro bh homicidio minas-gerais tiroteio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay