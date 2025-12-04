Ataque armado em festa no Barreiro deixa dois mortos e nove feridos

A polícia acredita que o ataque a pessoas que estavam participando de uma festa no Bairro Bonsucesso, no Barreiro, em Belo Horizonte (MG), tenha sido motivado por briga entre facções rivais. Duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira (3/12).

As vítimas faziam parte do grupo que chegou ao local em um carro e duas motocicletas atirando e vestidos com uniformes da Polícia Civil.

Os feridos foram levados para hospitais de Belo Horizonte, entre eles o João XXIII, onde permanecem sob escolta policial.

A ocorrência está em andamento. Militares de vários batalhões estão no local para tentar identificar e prender os suspeitos.

Matéria está em atualização